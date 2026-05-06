ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 10:47
06.05.2026 09:20

Νέα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα: Τι προτείνει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αυτό το διάστημα επικεντρώνεται σε ζητήματα ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Έτσι, με ανάρτησή του στα social media, αφού επισημαίνει ότι «πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρωτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια», καθώς και ότι «τον Απρίλιο η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια», προτείνει τη θέσπιση «Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά», αναφέροντας ότι «στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%» και υποστηρίζοντας ότι «τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

Αφού επισημάνουμε ότι θα πρέπει να δοθούν επιπλέον εξηγήσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα, θα πούμε ότι, αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι και μέσω του Ινστιτούτου του, ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να «ανεβάζει στροφές» για τη δημιουργία κόμματος, παρουσιάζοντας κομμάτια του πιθανού προγράμματός του.

