ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:29
Ο Χάρης Μαμουλάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το κόμμα Τσίπρα

Τις βαλίτσες του για το κόμμα Τσίπρα ετοιμάζει ο βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια μεταβατική φάση και ίσως έχει κλείσει και τον κύκλο του» είπε ο Χάρης Μαμουλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ Κρήτης και τόνισε ότι τώρα θα συνεδριάσουν τα όργανα για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. 

Ο Χάρης Μαμουλάκης εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να αναστείλει τη λειτουργία του. «Είμαστε 25-26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που η πλειονότητά τους κινούμαστε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ίσως και από άλλους χώρους. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με όρους κοινωνίας, το έδειξε και η ομιλία του στο Ηράκλειο».

Πρόσθεσε ότι βλέπει πια ένα διαφορετικό Αλέξη, που έμαθε από τα λάθη του κι έχει πλέον συσσωρευμένη εμπειρία. Είπε ότι και το βιβλίο του δείχνει ότι έχει αλλάξει, θα φέρει νέα πρόσωπα και φρέσκα, είχε μια έντιμη διαδρομή σε αντιδιαστολή με την νυν κυβέρνηση που κινείται σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλων.

Ο Χάρης Μαμουλάκης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει λάθος που κινείται μόνο του, «καλύτερα να ηττηθείς παρά να γελοιοποιηθείς» και επεσήμανε ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ακολουθήσουν κοινό δρόμο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συνομιλεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά διέψευσε ότι σκέφτηκε να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. «Με τον Ανδρουλάκη δεν κρύβω είμαστε φίλοι, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Αλλά παρόλο το καλό κλίμα, παρά τις επαφές, ποτέ δεν φτάσαμε σε σοβαρό επίπεδο, δεν έγινε κάποια σοβαρή συζήτηση για να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ».

Στο ερώτημα αν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει στον δήμο Ηρακλείου απάντησε «η Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει πολλά για μένα , αλλά με ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή και δεν έχω σκοπό να επιστρέψω».

