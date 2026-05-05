ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:29
Οι αιχμές Μητσοτάκη για το Κολλέγιο Αθηνών

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός – και απόφοιτος του εν λόγω σχολείου – στην ομιλία του για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών. Μάλιστα, η στήλη θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη βγήκε… από αριστερά στη διοίκηση του ιδρύματος.

«Ας μην κοροϊδευόμαστε, νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες το Κολλέγιο, σε έναν βαθμό, έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα στη δική μας εποχή και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την ξαναβρεί» σημείωσε ο πρωθυπουργός, καλώντας τη διοίκηση να αξιοποιήσει το καταπίστευμα του σχολείου για να δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε αυτό ικανοί μαθητές που οι οικογένειές τους δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να πληρώνουν τα δίδακτρα.

Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι θα είχαν τη διάθεση – τολμώ να πω και την υποχρέωση – να συνεισφέρουν, όχι μόνο σε μεμονωμένα έργα -και έχουν γίνει πολλά και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς του σχολείου, αλλά και σε έναν κολλεγιακό στόχο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα πολύ ισχυρό καταπίστευμα».

Ωραίος ο Μητσοτάκης…

