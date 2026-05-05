Trastor: Αύξηση κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ από τη για επενδύσεις και διεύρυνση μετοχικής βάσης

Σε μια κίνηση με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό προχωρά η Trastor ΑΕΕΑΠ, δρομολογώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει έως τα 75 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής της δυναμικής και τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 4 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο εξουσιοδότησης που είχε δοθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και περιλαμβάνει την έκδοση έως 150 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία 0,50 ευρώ η καθεμία. Κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, επιλογή που αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων επενδυτών και στη βελτίωση της διασποράς της μετοχής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού διασποράς 15%, όπως προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής, η Trastor επιδιώκει να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής της και να προσελκύσει θεσμικούς, αλλά και διεθνείς επενδυτές, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά κεφαλαίου.

Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυαστικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές του εξωτερικού. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω βιβλίου προσφορών, επιτρέποντας τη διαμόρφωσή της με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν αναμένεται να κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο σε νέες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Περίπου 39 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, σε σημεία υψηλής εμπορικής αξίας, όπως οι οδοί Καραγιώργη Σερβίας, Αθηνάς και Λυκούργου.

Το υπόλοιπο ποσό θα αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών κινήσεων και την κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών που εντάσσονται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του απαιτούμενου ποσοστού διασποράς. Σε περίπτωση που το όριο του 15% δεν καλυφθεί, η διαδικασία θα ακυρωθεί και τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής κάλυψης, υπό την ίδια προϋπόθεση.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου του 2023, μέσω της οποίας η εταιρεία είχε αντλήσει περίπου 74,6 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη αξιοποιηθεί πλήρως. Με τη νέα κίνηση, η Trastor ενισχύει τη χρηματοδοτική της ευελιξία και επιδιώκει να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά επενδύσεων ακινήτων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον κλάδο.

