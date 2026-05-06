Αδιαφορία στην ευρωβουλή για τους κτηνοτρόφους: Οι μισοί Έλληνες ευρωβουλευτές έφυγαν πριν την κρίσιμη ψηφοφορία

Υπάρχουν ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Και υπάρχουν κι εκείνες που αποκαλύπτουν ποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρά τον ρόλο τους και ποιοι όχι.

Η ψηφοφορία της προηγούμενης Πέμπτης στο Στρασβούργο για την έκθεση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας, τις ζωονόσους, τη βιοασφάλεια και τον προληπτικό εμβολιασμό ήταν ξεκάθαρα από τη δεύτερη κατηγορία. Μια ψηφοφορία που αφορά άμεσα και την Ελλάδα, ειδικά μετά τις πρόσφατες κρίσεις με την ευλογιά αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία και τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, που οδήγησαν σε μαζικές θανατώσεις ζώων και τεράστια αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Κι όμως, σχεδόν οι μισοί Έλληνες ευρωβουλευτές έλειπαν.

Παρόντες και θετικά ψηφίσαντες ήταν μόνο οι Γαλάτω Αλεξανδράκη, Εμμανουήλ Φράγκος, Νίκος Αναδιώτης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Από την άλλη πλευρά, οι Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης και Μαρία Ζαχαρία επέλεξαν την αποχή. Δικαίωμά τους πολιτικά, αλλά καλό θα ήταν να εξηγήσουν στους Έλληνες κτηνοτρόφους γιατί σε μια τόσο κρίσιμη απόφαση προτίμησαν να μην πάρουν θέση.

Και μετά έρχεται η ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λίστα: οι απόντες.

Γιώργος Αυτιάς, Φρέντι Μπελέρης, Ελεονώρα Μελέτη, Βαγγέλης Μειμαράκης, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, Νίκος Παππάς, Έλενα Κουντουρά, Κώστας Αρβανίτης, Νικόλας Φαραντούρης και Γιάννης Μανιάτης δεν ήταν καν στην αίθουσα την ώρα της ψηφοφορίας.

Προφανώς, το απευθείας αεροπλάνο της επιστροφής κρίθηκε πιο σημαντικό από μια κρίσιμη ευρωπαϊκή απόφαση για τον πρωτογενή τομέα.

Και εδώ αρχίζει το πολιτικό ζήτημα. Γιατί στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις δημόσιες παρεμβάσεις όλοι δηλώνουν δίπλα στην ελληνική περιφέρεια, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Όταν όμως έρχεται η ώρα της φυσικής παρουσίας και της ψήφου, η εικόνα αλλάζει.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν ήταν μια «τυπική διαδικασία». Αφορούσε τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στις ζωονόσους, με έμφαση στην πρόληψη, τον εμβολιασμό, τη βιοασφάλεια και την αποφυγή μαζικών θανατώσεων ζώων. Δηλαδή ένα θέμα που αγγίζει άμεσα την ελληνική ύπαιθρο και ιδιαίτερα περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.Κι όμως, για αρκετούς Έλληνες ευρωβουλευτές, φαίνεται πως η συνεδρίαση της Πέμπτης δεν ήταν αρκετά σημαντική ώστε να παραμείνουν μέχρι τέλους.

Διαβάστε επίσης

Σε εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσουν Δούκας και Καστανίδης

Ο Βορίδης λέει «όχι» σε εκλογές

Νέα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα: Τι προτείνει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους