Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε με το αυτοκίνητό του τον νεαρό, και στη συνέχεια τον καταδίωξε, ανοίγοντας πυρ μπροστά στα μάτια δεκάδων αυτοπτών μαρτύρων στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Ο δράστης, που θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στις Αρχές, ενώ για συνέργεια συνελήφθη και η σύζυγός του που φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο όχημα.

«Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε πάει επανειλημμένες φορές στην αστυνομία, αλλά δεν έκαναν τίποτα», λέει στο newsit.gr η αδερφή του 21χρονου, περιγράφοντας τον εφιάλτη που, όπως υποστηρίζει, ζούσε η οικογένειά της τα τελευταία χρόνια.

Οπως αναφέρει σε ρεπορταζ του ο ΣΚΑΙ προκύπτουν ερωτηματικά για τη στάση της ΕΛΑΣ αφού τουλάχιστον 4 φορές είχε καταγγείλει ο 21χρονος τον 54χρονο για παρενόχληση και απειλές,. Οπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα υπήρχε άσβεστο μίσος του ζευγαριου προς τον 21χρονο.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023»

Στην προανακριτική απολογία ο 54χρονος επιχειρεί να αποδώσει την πράξη του στην ψυχική κατάρρευση που –όπως ισχυρίζεται- ακολούθησε τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο το 2023.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το cretalive.gr περιγράφει μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας, κάνοντας λόγο για «καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση».

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– «τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του».

Στην προανακριτική του απολογία φέρεται να επικαλείται και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο «για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που» –κατά τον ίδιο– «όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση».

Δημογλίδου: «Πήρε εκδίκηση για τον θάνατο του γιου του»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε σήμερα αναφερόμενη στον τροχαίο, για μια τυχαία συνάντηση χθες που οδήγησε στη στυγερή δολοφονία.

Όπως είπε, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι δεν υπήρξε ενέδρα. Συναντήσαν τον νεαρό με το αυτοκίνητό του, αρχικά τον εμβόλισαν και στη συνέχεια ο 54χρονος τον σκότωσε πυροβολώντας τον πισώπλατα έξι φορές.

Υποστήριξε ότι στη μεταξύ τους διαμάχη μετά τον χαμό του 17χρονου τότε γιου του σημερινού δράστη στο τροχαίο με αμάξι που οδηγούσε το σημερινό 20χρονο θύμα, είχε καταγγελθεί ένα περιστατικό, ένα χρόνο μετά το τροχαίο.

Συγκεκριμένα, το 2024 καταγγέλθηκε και συνελήφθη ο δράστης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε η άδεια και ο οπλισμός και έγιναν ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει τον δράστη».

Υπήρχαν ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες και άλλα περιστατικά μεταξύ τους που δεν είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά την σύλληψη της συζύγου, η κυρία Δημογλίδου είπε ότι συνελήφθη από κοινού με τον σύζυγό της γιατί ήταν στο αμάξι. Βρέθηκαν από κοινού στο σημείο και αποχώρησαν μαζί. Συνελήφθη ως συνεργός στο έγκλημα.

Το τροχαίο δυστύχημα του 2023

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο τραγικό τροχαίο της 20ής Οκτωβρίου 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του 54χρονου, ως συνοδηγός, και το οποίο οδηγούσε το 21χρονο θύμα της σημερινής επίθεσης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, κινείτο με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περίπου 20 ημέρες, πριν καταλήξει στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο θάνατος του 17χρονου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ το σχολείο του είχε κάνει λόγο για μαθητή με ήθος και ιδιαίτερη παρουσία.

Η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε συμβολική πρωτοβουλία, κατασκευάζοντας πρότυπη στάση λεωφορείου κοντά στο σχολείο του στο Γάζι, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και ως υπενθύμιση προσοχής στους δρόμους.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

