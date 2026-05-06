ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 10:49
06.05.2026 09:39

Ο Βορίδης λέει «όχι» σε εκλογές

Με τη φράση «δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι», ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής σε κάλπες.

Επίσης, υπερασπίστηκε το «όχι» της κυβέρνησης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «έχουμε μια απολύτως ενιαία στάση στο ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνεται είναι αξιολόγηση της κάθε ποινικής δικογραφίας ξεχωριστά, ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική».

Βέβαια, ο πρώην υπουργός παραδέχθηκε ότι «πάντα το ξέρετε ότι ο τελευταίος χρόνος (σ.σ. πριν τις εκλογές) έχει μία αυξημένη νευρικότητα και ένταση», ουσιαστικά αποδεχόμενος ότι η χώρα έχει μπει σε προεκλογική περίοδο.

Εμείς θα αρκεστούμε να σημειώσουμε ότι ο Μάκης έχει βγει μπροστά το τελευταίο διάστημα και θα το αφήσουμε εκεί…

