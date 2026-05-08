Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για το Δημογραφικό, με θέμα «Η Ελλάδα σε Δημογραφική Καμπή», το οποίο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιθάκης από τις 6 έως τις 8 Μαΐου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΙΣΑ και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026, και συγκεντρώνει κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίους αξιωματούχους, διπλωμάτες, επιστήμονες και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, ο Δήμος Ιθάκης, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης, κ. Δ. Στανίτσας, υποδέχθηκε κατά την έναρξη του συνέδριού, στο Δημαρχείο τους Πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν στην Ελλάδα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την παρουσία τους και παρουσιάζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του νησιού, καθώς και τη σημασία του συνεδρίου.

Κατά την επίσημη έναρξη, χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος της Ιθάκης κ. Δ. Στανίτσας, ο πρέσβης της Κύπρου κ. Σ. Αυγουστίδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ Δρ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων κ. Λ. Κεχαγιόγλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Μ. Κουτσιλιέρης, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Δρ. Κ. Πάντος, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών Δρ. Α. Πολυδώρου, ο υφυπουργός Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Σ. Γκίκας και ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Π. Γερουλάνος. υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημογραφικής πρόκλησης για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τοποθέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ, Δρ. Γ. Πατούλη, ο οποίος ανέδειξε την κρισιμότητα του δημογραφικού ζητήματος, επισημαίνοντας ότι δεν αφορά μόνο αριθμητικά δεδομένα, αλλά τη βιωσιμότητα και τη δυναμική του Ελληνισμού.

Τόνισε επίσης τη σημασία της συνάντησης διαφορετικών φορέων – διπλωματίας, πολιτείας, αυτοδιοίκησης, επιστήμης και κοινωνίας – σε έναν κοινό διάλογο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το πρώτο πάνελ συζήτησης, αφιερωμένο στο δημογραφικό ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ε. Σταυροπούλου, με ομιλητές τον υφυπουργό Υγείας κ. Μ. Θεμιστοκλέους, τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Δρ. Γ. Πατούλη, τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΑΙ κ. Κ. Πάντο και τον επιχειρηματία από την Ιθάκη κ. Δ. Αρκουζή.

Ο κ. Αρκουζής μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική του «Οδύσσεια» στην προσπάθεια να αποκτήσει παιδί: τα ταξίδια στην Αθήνα για θεραπείες γονιμότητας και η απουσία ακόμα και ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου στο νησί για βασικές αιματολογικές εξετάσεις, ανέδειξαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο την ανισότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας που βιώνουν οι κάτοικοι των μικρών νησιών.

Ο υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε τις πολιτικές Υγείας του Υπουργείου, ενώ ο Δρ. Πατούλης πρότεινε ως βασικές λύσεις την ενίσχυση της αποκεντρωμένης τοπικής αυτοδιοίκησης και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών στήριξης των νέων μέσω επιδομάτων —επικαλούμενος ως παράδειγμα το σχετικό μοντέλο της Δανίας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου εστιάζουν στις προκλήσεις και τις προοπτικές του δημογραφικού ζητήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής.

