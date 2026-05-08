Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται η ένταση – ο Τραμπ απειλεί με «σκληρή απάντηση»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με τις ΗΠΑ και Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν για άλλη μία φορά το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιεί για «πολύ πιο βίαιη» απάντηση σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, την ώρα που το Ιράν καταγγέλλει παραβιάσεις της εκεχειρίας και επιθέσεις σε πλοία και πολιτικούς στόχους.

Παράλληλα, περιφερειακές δυνάμεις και μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και την αποτροπή περαιτέρω γενίκευσης της σύγκρουσης.

Τραμπ: «Η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει»

Ειδικότερα ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε αυστηρές δηλώσεις, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα σε βάρος του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στον απόηχο επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών τα οποία κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της περιοχής.

Όπως δήλωσε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ «υπό πυρά», χωρίς να υποστούν καμία ζημιά.

Σύμφωνα με ανάρτησή του οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), υποστηρίζοντας ότι οι απειλές καταρρίφθηκαν στον αέρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι μικρά σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να βυθιστούν.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρές απώλειες, κάνοντας λόγο για «καταστροφή» των επιτιθέμενων μονάδων.

Σε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική, χαρακτήρισε το Ιράν «μη φυσιολογικό κράτος» και προειδοποίησε για ακόμη πιο σκληρή απάντηση στο μέλλον, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, όπως είπε.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία, την οποία η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασε, δεν είχε τερματιστεί.

Η εκεχειρία συνεχίζεται. Είναι σε ισχύ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην τηλεφωνική συνέντευξη, περιγράφοντας τα χτυπήματα ως «απλώς ένα άγγιγμα αγάπης».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη, σε απάντηση στις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ.

Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) που, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονται από το Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης από τα συστήματα αεράμυνας, τα οποία εμπλέκονται ενεργά με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise και drones.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι οι επιχειρήσεις αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα.

Με κατεβασμένους πομποδέκτες στα τάνκερ, τα ΗΑΕ βγάζουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Τουλάχιστον 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν καταφέρει να εξάγουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον Κόλπο μέσω της εθνικής εταιρείας ενέργειας ADNOC, χρησιμοποιώντας καράβια που περνούν τα Στενά του Ορμούζ με τους πομπούς τους απενεργοποιημένους, προκειμένου να αποφύγουν ιρανικές επιθέσεις και να ξεπεράσουν τα εμπόδια του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα ναυτιλίας που επικαλείται το Reuters, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και άλλοι αγοραστές έχουν αρχίσει να στέλνουν πετρέλαιο μέσα από τα Στενά, τα οποία παραμένουν δεσμευμένα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των περιορισμών που έχει θέσει το Ιράν. Η ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co) κατάφερε να εξάγει 4 εκατομμύρια βαρέλια από το πεδίο Upper Zakum και 2 εκατομμύρια βαρέλια από το Das, χρησιμοποιώντας 4 τάνκερ από τερματικούς σταθμούς στον Κόλπο.

Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες αυτές είναι μικρές σε σχέση με τις τυπικές εξαγωγές των ΗΑΕ πριν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους που διατρέχουν οι παραγωγοί και οι αγοραστές για να ξεμπλοκάρουν τις πωλήσεις πετρελαίου και να κινήσουν την αγορά. Οι άλλοι παραγωγοί του Κόλπου, όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ, είτε έχουν σταματήσει τις πωλήσεις τους είτε έχουν μειώσει δραστικά τις τιμές για να προσελκύσουν ενδιαφέρον, ή εξάγουν μόνο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όπως κάνει η Σαουδική Αραβία και οδικώς μέσω Συρίας, όπως κάνει το Ιράκ.

Η ADNOC έχει μειώσει τις εξαγωγές της κατά πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από την αρχή του πολέμου, από τα 3,1 εκατομμύρια βαρέλια που εξήγαγε το προηγούμενο έτος. Τα περισσότερα από αυτά τα πετρέλαια είναι η ποιότητα Murban, η οποία εξάγεται μέσω αγωγών από τις χερσαίες εγκαταστάσεις στην Φουτζάιρα.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο επιθέσεων από το Ιράν. Στις αρχές Μαΐου, η ADNOC κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί σε ένα άδειο τάνκερ της εταιρείας, το Barakah, που διέπλεε τα Στενά.

Για να μειώσουν τον κίνδυνο ανίχνευσης από τις ιρανικές δυνάμεις, τα τάνκερ ταξιδεύουν με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού τους. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται, συνήθως, και από το Ιράν για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του.

ΚλείσιμοΗ ADNOC συνεχίζει να προγραμματίζει εξαγωγές μέσω αυτών των επικίνδυνων οδών, προσεγγίζοντας ασιατικούς διυλιστές για να προμηθεύσει τις αγορές με πετρέλαιο από τον Κόλπο.

Τα δεδομένα ναυτιλίας από την Kpler και την SynMax καταδεικνύουν ότι η ADNOC χρησιμοποιεί μια στρατηγική “μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο” για να χωρίσει τα φορτία, επιτρέποντας στους τάνκερ να μεταφέρουν τα βαρέλια πετρελαίου πιο γρήγορα και να επανέρχονται στον Κόλπο για νέες εξαγωγές.

Παρά τις δυσκολίες, το πετρέλαιο που εξήχθη από τα ΗΑΕ εξακολουθεί να πωλείται σε υψηλές τιμές στην αγορά, με τις εξαγωγές του Upper Zakum να πωλούνται με premium 20 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της ADNOC.

Νέα αιματοχυσία στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή επεκτείνεται και στον Λίβανο, όπου ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την κατάπαυση του πυρός η οποία, θεωρητικά, βρίσκεται σε ισχύ.

Οι βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν ενώ αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον «συνομιλίες ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ», με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ήδη είχαν προηγηθεί δύο συναντήσεις σε επίπεδο πρεσβευτών, στις 14 Απριλίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στις 23 Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Μετά τις συναντήσεις αυτές, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.

Τα δύο κράτη παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, ενώ οι συναντήσεις του Απριλίου ήταν οι πρώτες έπειτα από 33 χρόνια.

Ο Λίβανος ζητά τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ και να υπάρξει «τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων» προτού προγραμματιστεί συνάντηση κορυφής των δύο χωρών.

Η Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορείται από πολιτικούς αντιπάλους της ότι έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επιτιθέμενη εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου σε υποστήριξη του Ιράν, κατηγορεί την κυβέρνηση στη Βηρυτό ότι επιλέγει την «παράδοση».

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.700 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει πάνω από 8.200 και έχουν οδηγήσει σε εσωτερικό εκτοπισμό πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες.

Διαβάστε εεπίσης

«Παιχνίδια» με τον πόλεμο στο Ιράν: Υπόνοιες εσωτερικής πληροφόρησης και «στοιχήματα» 7 δισ. στο πετρέλαιο

Χανταϊός: Την Κυριακή αναμένεται στην Τενερίφη το «κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας» – Μυστήριο από την Αργεντινή

Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου, αγνοούνται 20 ορειβάτες (video)