Χανταϊός: Την Κυριακή αναμένεται στην Τενερίφη το «κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας» – Μυστήριο από την Αργεντινή

Σε κατάσταση συναγερμού τελούν οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας καθώς το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εκδηλώθηκε επιδημία χανταϊού, αναμένεται να «πιάσει» Τενερίφη την Κυριακή.

Οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας – εν μέσω αντιδράσεων από τους κατοίκους του νησιού – περιέγραψαν τη διαδικασία μετά τον ελλιμενισμό του πλοίου, λέγοντας ότι «όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους και ότι «θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει».

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν μια ενδεχόμενη επιδημία του χανταϊού, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν το κρουαζιερόπλοιο. Τρία άτομα – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος – έχουν πεθάνει από τότε που το πλοίο απέπλευσε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα.

Η πρώτη ύποπτη περίπτωση ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, πόνους στην κοιλιά και διάρροια, όπως δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής στο CNN. Πέθανε εν πλω στις 11 Απριλίου. Εν τω μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες βρίσκονται ακόμη στο πλοίο υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», όπως ανακοίνωσε η εταιρεία εκμετάλλευσης Oceanwide Expeditions.

Επίσης, τουλάχιστον 30 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό στα τέλη Απριλίου και αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι, ενώ αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με αυτή του SARS-CoV-2, και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς προέκυψε η επιδημία. Ωστόσο, ο ΠΟΥ εξετάζει την υπόθεση το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, να μολύνθηκε εκτός του πλοίου, πιθανώς κατά τη διάρκεια περιήγησης στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στην κρουαζιέρα. Οι δύο πρώτοι ασθενείς ταξίδεψαν στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών που περιελάμβανε επισκέψεις σε τοποθεσίες όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που είναι γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό.

Η Αργεντινή ανακοίνωσε την Πέμπτη, ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό, μια εστία του οποίου εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια. «Μέχρι σήμερα, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.

Το υπουργείο Υγείας επισήμανε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στη χώρα και πρόσθεσε ότι η επαρχία της Γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η επίσημη καταγραφή τους. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα σταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας «την πιθανή παρουσία του ιού».

Διαβάστε επίσης

Φονική «εκεχειρία» στον Λίβανο – Ακόμη 12 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ουάσιγκτον: Καλεί το Σ.Α. να στηρίξει το σχέδιο για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάπαυση πυρός δοκιμάζεται στα Στενά του Ορμούζ: Ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν – «Η εκεχειρία ισχύει», επιμένει ο Τραμπ