Γκάλοπ MRB και Pulse: Η ΝΔ αντέχει, με εμφανή την κόπωση – Πόσο απειλούν το ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καρυστιανού

Οι δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για τον ΣΚΑΪ και της MRB για το Open, αποτυπώνουν μια εικόνα σύνθετη και ενώ αναμένονται σίγουρα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ΝΔ υποχωρεί και στις δύο δημοσκοπήσεις κατά μιάμιση μονάδα πληρώνοντας το αρνητικό κλίμα του προηγούμενου διαστήματος με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και την υπόθεση Λαζαρίδη. Η μείωση όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι τέτοια που να χάνει την κεντρική της θέση στο πολιτικό σύστημα.

Στην Pulse καταγράφεται στο 24% στην πρόθεση ψήφου και στο 29,5% στην εκτίμηση με κατανομή αναποφάσιστων, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12% και στο 14,5% αντίστοιχα.

Στην MRB η ΝΔ μετριέται στο 22,5% στην πρόθεση ψήφου και στο 28,8% στην αναγωγή, με το ΠΑΣΟΚ στο 11,3% και πάλι στο 14,5%. Η εικόνα λοιπόν είναι σαφής, το κυβερνών κόμμα χάνει έδαφος, αλλά ο βασικός συσχετισμός δύναμης δεν ανατρέπεται.

Σοβαρό προβάδισμα, αλλά η αντοχή έχει όρια

Το πρώτο ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι η ΝΔ διατηρεί καθαρό προβάδισμα, παρά τη φθορά. Η διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ είναι 15 μονάδες στην Pulse και 14,3 μονάδες στην MRB μετά από επτά χρόνια διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι η κυβερνητική φθορά δεν έχει, έως τώρα, μετατραπεί σε εναλλακτική κυβερνητική δυναμική υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, αλλά δεν εμφανίζει εκείνο το άλμα που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει με πειστικούς όρους την πολιτική ηγεμονία του αντι-ΝΔ χώρου.

Την ίδια ώρα, στην τρίτη και τέταρτη θέση, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας κινούνται σε επίπεδα που δείχνουν ότι η διαμαρτυρία διαχέεται προς περισσότερες κατευθύνσεις και όχι προς έναν μόνο αποδέκτη.

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά στην πραγματική αντοχή της ΝΔ. Αν διαβάσει κανείς μόνο τα κομματικά ποσοστά, θα δει ένα κόμμα που παραμένει κυρίαρχο. Αν όμως κοιτάξει τους ποιοτικούς δείκτες, θα διακρίνει τα όρια αυτής της αντοχής.

Στην MRB, μόλις το 25,1% απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον αξίζει τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ το 71,1% θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.

Ακόμη πιο βαρύ είναι το εύρημα ότι το 68,3% αξιολογεί την κυβέρνηση μάλλον ή πολύ αρνητικά, έναντι μόλις 28,4% που τη βλέπει μάλλον ή πολύ θετικά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινωνική κόπωση είναι ισχυρή και μετρήσιμη.

Εύρος αποδοχής στο 40%

Ωστόσο, στην Pulse εμφανίζονται δύο κρίσιμα αντίβαρα, και εδώ έχει σημασία η παρατήρηση για το όριο του 40%. Στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, το άθροισμα των θετικών και μάλλον θετικών απαντήσεων φθάνει στο 45%. Αντιθέτως, το 43% τα θεωρεί σε λάθος κατεύθυνση.

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στην εξωτερική πολιτική, τις συμμαχίες και την άμυνα, όπου το άθροισμα θετικών και μάλλον θετικών απαντήσεων ανεβαίνει στο 50% έναντι 40% που τις κρίνει αρνητικά.

Η εξωτερική πολιτική που το προηγούμενο διάστημα ήταν ένα στοιχείο αρνητικής κρίσης για τη Νέα Δημοκρατία ξαναγίνεται ατού. Αυτά τα δύο πεδία είναι τα μόνα στις δύο δημοσκοπήσεις όπου η κυβερνητική παράταξη περνά καθαρά το όριο του 40% σε θετική ή μάλλον θετική αποτίμηση.

Η ταυτότητα της απήχησης Τσίπρα και Καρυστιανού

Το τρίτο, και ίσως πιο ενδιαφέρον, εύρημα αφορά τα υπό διαμόρφωση κόμματα. Εδώ οι δύο εταιρείες συμφωνούν στη βασική τάση, με μικρές διαφορές στο μέγεθος.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυνητική απήχηση: στην Pulse το 20% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον ένα κόμμα με επικεφαλής τον ίδιο, ενώ στην MRB το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 23,2%, με αξιοσημείωτο το 11,1% της «σίγουρης» ψήφου.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεγαλύτερη διείσδυση στην αριστερά και την κεντροαριστερά ενώ τα πράγματα εξακολουθούν να είναι φτωχά στο κέντρο αφού με βάση τη pulse σίγουρα ναι θα τον ψηφίσει δηλώνει μόλις ένα 4%

Η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί πολύ κοντά: 21% στην Pulse και 25,1% στην MRB. Η κυρία Καρυστιανού φαίνεται να είναι πιο πολυσυλλεκτική καθώς παίρνει και από την αριστερά και από την κεντροαριστερά και από το κέντρο και από την κεντροδεξιά ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν πουθενά ιδεολογικά τοποθετημένοι και είναι το μεγαλύτερο καθώς το σίγουρα ναι φτάνει στο 22%

Ο Αντώνης Σαμαράς κινείται αισθητά χαμηλότερα, με 12% στην Pulse και 13,3% στην MRB με μόλις 3% όμως να δηλώνει ότι σίγουρα θα μπορούσε να τον ψηφίσει. Με άλλα λόγια, τα δύο σενάρια που μπορούν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό τουλάχιστον στο χώρο της αντιπολίτευσης είναι, αυτή τη στιγμή, εκείνα του Τσίπρα και της Καρυστιανού, και όχι του Σαμαρά.

Έχει σημασία, όμως, και η ποιότητα αυτής της δυναμικής. Ο Τσίπρας φαίνεται να διαθέτει πιο συμπαγή πυρήνα πρόθεσης, καθώς στη MRB το σίγουρα θα το ψήφιζα φθάνει στο 11,1%, ενώ στην Καρυστιανού το αντίστοιχο σίγουρα βρίσκεται στο 6,6% και η δυναμική της στηρίζεται περισσότερο στο μάλλον.

Αυτό υποδηλώνει διαφορετικά πολιτικά φαινόμενα.

Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί έναν αναγνωρίσιμο κομματικό πυρήνα, ενώ η Καρυστιανού εκφράζει περισσότερο μια ρευστή δεξαμενή διαμαρτυρίας, η οποία δεν έχει ακόμη λάβει σταθερά πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο Σαμαράς, αντίθετα, δείχνει να έχει περιορισμένο εύρος και μεγαλύτερη απόρριψη, αφού στην MRB το 83,1% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα.

Η απειλή της ρευστότητας

Η συνολική εικόνα, συνεπώς, είναι μάλλον καθαρή. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει επειδή παραμένει πρώτη με μεγάλη απόσταση και επειδή σε ορισμένα κρίσιμα πεδία, ιδίως στην εξωτερική πολιτική και δευτερευόντως στα οικονομικά μέτρα, κρατά ακόμη αθροίσματα θετικών και μάλλον θετικών απαντήσεων άνω του 40%. Δεν αντέχει, όμως, άνετα.

Η κοινωνική κόπωση είναι έντονη, η επιθυμία για τρίτη θητεία είναι χαμηλή και η αρνητική αποτίμηση της κυβέρνησης στη MRB είναι βαριά.

Όσο για τα νέα κόμματα, δεν απειλούν ακόμη να ανατρέψουν τους συσχετισμούς, αλλά σίγουρα αυξάνουν τη ρευστότητα.

Και σε μια περίοδο όπου το κυβερνών κόμμα παραμένει μεν πρώτο, αλλά όχι πια πολιτικά άτρωτο, η ρευστότητα από μόνη της δημιουργεί συνθήκες για νέα δεδομένα.

