search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 09:45

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου: «Χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό η ελληνική υδατοκαλλιέργεια παραμένει εγκλωβισμένη»

08.05.2026 09:45
arnaoutoglou new

Με σαφείς αιχμές για τη χρόνια καθυστέρηση στην επίλυση του χωροταξικού ζητήματος στην Ελλάδα, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στη συνεδρίαση της Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την υδατοκαλλιέργεια και των εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, μηχανισμούς τεχνικής υποστήριξης και στρατηγικές κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η πραγματικότητα στον τομέα παραμένει προβληματική, καθώς τα ίδια διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να μπλοκάρουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε χώρο και ύδατα δημιουργεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό αδιέξοδο για τον κλάδο.

«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για την υδατοκαλλιέργεια. Είναι ένα θέμα που πρέπει επιτέλους να κλείσει. Δεν μπορεί ένας τόσο σημαντικός παραγωγικός τομέας να παραμένει όμηρος καθυστερήσεων, ασάφειας και διοικητικών εμποδίων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος, οι πολύπλοκες αδειοδοτήσεις και η έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι χωρίς πραγματική πολιτική βούληση και δεσμευτικές παρεμβάσεις, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας σε μια περίοδο όπου η επισιτιστική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

«Αν θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και επισιτιστική ασφάλεια, τότε χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την υδατοκαλλιέργεια με σαφείς στόχους, δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις. Οι γενικές κατευθύνσεις από μόνες τους δεν αρκούν πλέον», κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

metallica_0805_1920-1080_new2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:24
donald_trump_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Έπος: Πιο κάτω από την Κίνα και από τη Ρωσία έπεσε η παγκόσμια εικόνα για τις ΗΠΑ του Τραμπ

otegroup_
ADVERTORIAL

Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026

samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

1 / 3