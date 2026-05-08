Με σαφείς αιχμές για τη χρόνια καθυστέρηση στην επίλυση του χωροταξικού ζητήματος στην Ελλάδα, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου στη συνεδρίαση της Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την υδατοκαλλιέργεια και των εθνικών στρατηγικών σχεδίων.

Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, μηχανισμούς τεχνικής υποστήριξης και στρατηγικές κατευθύνσεις προς τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η πραγματικότητα στον τομέα παραμένει προβληματική, καθώς τα ίδια διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να μπλοκάρουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η περιορισμένη πρόσβαση σε χώρο και ύδατα δημιουργεί ένα τεράστιο αναπτυξιακό αδιέξοδο για τον κλάδο.

«Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού για την υδατοκαλλιέργεια. Είναι ένα θέμα που πρέπει επιτέλους να κλείσει. Δεν μπορεί ένας τόσο σημαντικός παραγωγικός τομέας να παραμένει όμηρος καθυστερήσεων, ασάφειας και διοικητικών εμποδίων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος, οι πολύπλοκες αδειοδοτήσεις και η έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι χωρίς πραγματική πολιτική βούληση και δεσμευτικές παρεμβάσεις, η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της υδατοκαλλιέργειας σε μια περίοδο όπου η επισιτιστική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία.

«Αν θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και επισιτιστική ασφάλεια, τότε χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την υδατοκαλλιέργεια με σαφείς στόχους, δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις. Οι γενικές κατευθύνσεις από μόνες τους δεν αρκούν πλέον», κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου.