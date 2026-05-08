Reuters: «Παιχνίδια» με τον πόλεμο στο Ιράν: Υπόνοιες εσωτερικής πληροφόρησης και στοιχήματα 7 δισ. στο πετρέλαιο

Μια σειρά από κινήσεις στην αγορά με αντικείμενο την πτώση των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, οι οποίες κατανέμονταν σε πολλαπλά χρηματιστήρια και είδη καυσίμων και παραγώγων, πραγματοποιήθηκαν ακριβώς πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πολιτική έναντι του Ιράν, σύμφωνα με traders, ειδικούς της αγοράς και ανάλυση του Reuters.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα στοιχήματα ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αναφερθεί προηγουμένως, τα οποία έχουν ήδη ωθήσει την αμερικανική κυβέρνηση να προειδοποιήσει το προσωπικό της να μην χρησιμοποιεί μη δημόσιες πληροφορίες για οικονομικό όφελος. Η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) διεξάγει έρευνα, όπως δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος, αν και η CFTC δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ποιος πραγματοποίησε τις συναλλαγές και αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή από αλλού. Περιλάμβαναν αρνητικές θέσεις, ή στοιχήματα ότι οι τιμές θα πέσουν, για παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ICE, CME για το αργό πετρέλαιο, το ντίζελ και τη βενζίνη. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια που φιλοξενούν το παγκόσμιο εμπόριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και καυσίμων: το Intercontinental Exchange (ICE) και το Chicago Mercantile Exchange (CME). Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το CME διερευνά τις συναλλαγές, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

…Την κατάλληλη στιγμή

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την κατάλληλη στιγμή προκάλεσαν εκκλήσεις από νομικούς εμπειρογνώμονες και νομοθέτες προς τις ρυθμιστικές αρχές να διερευνήσουν εάν βασίζονταν σε εσωτερική πληροφόρηση ή διαρροές. Οι επενδυτές εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου. Οι συναλλαγές εκτελέστηκαν λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων κατά των ιρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, προκαλώντας πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει εκεχειρία με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ICE Brent. Αυτό συνέβη ξανά στις 17 Απριλίου, όταν Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ μίλησαν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, και στη συνέχεια ξανά στις 21 Απριλίου, όταν ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία. Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτές τις συναλλαγές στα συμβόλαια με τον πιο ενεργό όγκο συναλλαγών για τους δύο παγκόσμιους δείκτες αναφοράς του αργού πετρελαίου, το Brent και το West Texas Intermediate.

Η αξία αυτών των στοιχημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ημερών τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ανήλθε σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του Reuters. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η CFTC δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής δεοντολογίας που απαγορεύουν τη χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για οικονομικό όφελος».

Ωστόσο, μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών σε διάφορα χρηματιστήρια και συμβόλαια έδειξε ότι οι επενδυτές πραγματοποίησαν παρόμοιες συναλλαγές ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού ντίζελ και της αμερικανικής βενζίνης, καθώς και για συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για το Brent και το WTI, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Το περίεργο short selling

Ένα ποντάρισμα πώλησης – ή short selling – σημαίνει ότι το άτομο που εκτελεί τη συναλλαγή δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλλόμενο, το πωλεί και αργότερα το αγοράζει πίσω φθηνότερα όταν η τιμή πέφτει, κρατώντας τα υπόλοιπα μετρητά ως κέρδος. Στις 23 Μαρτίου και στις 7, 17 και 21 Απριλίου, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατά περισσότερο από 10%. Οι υπολογισμοί του Reuters δείχνουν ότι ένας πωλητής σε ανοικτή πώληση με 7 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να έχει αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα των στοιχημάτων.

Οι συναλλαγές φαίνονται «καλά ενημερωμένες», καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων, δήλωσε ο Άντι Ισμίροβιτς, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) και βετεράνος έμπορος πετρελαίου. Οι αμερικανικές αρχές, όπως η CFTC, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρηματιστηρίου για να εντοπίσουν ποιος πραγματοποίησε τις συναλλαγές και να διερευνήσουν αν το αποφασίσουν, πρόσθεσε. Την Πέμπτη, το ABC ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνούσε συναλλαγές πετρελαίου ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονταν με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο διευθυντής επιβολής της CFTC δήλωσε τον Μάρτιο ότι η υπηρεσία είχε γνώση των εικασιών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές που ρυθμίζει η CFTC και ότι «παρακολουθούσε» την κατάσταση. «Ας μείνουμε στα γεγονότα. Οι όγκοι συναλλαγών ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστοι. Ήταν συγκεντρωμένοι. Προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε της Onyx Capital Group, ο οποίος συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου συστήματος καθορισμού των τιμών του πετρελαίου στον οργανισμό τιμολόγησης Platts τη δεκαετία του 1990.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent και το πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο διαπραγματεύονται στο Intercontinental Exchange, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate και τη βενζίνη διαπραγματεύονται στο New York Mercantile Exchange, το οποίο ανήκει στον Όμιλο CME.

Το χρονολόγιο των συναλλαγών

Στις 23 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων κατά των ιρανικών υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στις 11:05 GMT. Τα στοιχεία της LSEG δείχνουν ότι μεταξύ 10:49 και 10:50 GMT εκείνη την ημέρα, οι επενδυτές πραγματοποίησαν συναλλαγές σε 20.000 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI. Οι πωλήσεις κατανέμονταν σε συμβόλαια πρώτου, δεύτερου και τρίτου μήνα, αξίας περίπου 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συν επιπλέον 122 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ντίζελ ICE και 81 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης των ΗΠΑ, συνολικής αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτές οι ποσότητες δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Φρέντσμαν, δικηγόρος στη Dynamis LLP στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Η ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στις 23 Μαρτίου προκάλεσε πτώση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου έως και 15%, μία από τις μεγαλύτερες ενδοημερήσιες πτώσεις που έχουν καταγραφεί. Η ανακοίνωση προκάλεσε επίσης πτώση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 12%.

Στις 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν εντολές πώλησης για το πετρέλαιο και τη βενζίνη αξίας 2,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 19:44 και 19:45 GMT, αρκετά μετά το κλείσιμο της αγοράς, μια ώρα που ο όγκος των συναλλαγών είναι συνήθως χαμηλός. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν. Στις 17 Απριλίου, πωλήθηκαν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, WTI, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 12:24-12:25 GMT, λίγα λεπτά πριν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοινώσει την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, ακολουθούμενη από πολλαπλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ και Αμερικανούς αξιωματούχους. Στις 21 Απριλίου, συμβόλαια Brent και WTI αξίας περίπου 830 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία.

