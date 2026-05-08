Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην Ινδονησία, μετά την ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου, καθώς αγνοούνται 20 ορειβάτες.

Η έκρηξη του όρους Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις 07:41 τοπική ώρα, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει τεράστιες ποσότητες τέφρας και καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Δεκάδες διασώστες και αστυνομικοί στην περιοχή του ηφαιστείου

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ιβάν Ραμντάνι, δήλωσε πως δεκάδες διασώστες, μαζί με αστυνομικές δυνάμεις, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του ηφαιστείου για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων πεζοπόρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβνάνονται και εννέα πολίτες από τη Σιγκαπούρη.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν τραυματίες, όμως διεξάγονται έρευνες για περίπου 20 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί από τους ορειβάτες φέρεται να έχουν τραυματιστεί εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου.

Οι Αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο συναγερμού

Η υπηρεσία Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας διατήρησε το επίπεδο συναγερμού στην τρίτη υψηλότερη βαθμίδα, προειδοποιώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο λασποροών από ηφαιστειακά υλικά σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής στις πτήσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, ωστόσο οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Ντουκόνο συγκαταλέγεται στα πλέον ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, μιας χώρας που βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης

Φονική «εκεχειρία» στον Λίβανο – Ακόμη 12 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ουάσιγκτον: Καλεί το Σ.Α. να στηρίξει το σχέδιο για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάπαυση πυρός δοκιμάζεται στα Στενά του Ορμούζ: Ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ-Ιράν – «Η εκεχειρία ισχύει», επιμένει ο Τραμπ



