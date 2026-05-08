ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:23
08.05.2026 10:16

Ryanair: Σήμερα οι ανακοινώσεις για το μέλλον της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης,

Τα στελέχη της εταιρείας θα αναφέρουν σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν στην Αθήνα, ποιο είναι το σχέδιο της απομάκρυνσης της βάσης από τον Οκτώβριο και μετά.

Ωστόσο φημολογείται ότι η εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν και ότι θα κρατήσει και κάποιες πτήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Στη Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί αναστάτωση, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εταιρεία, άνθρωποι που δουλεύουν στο εξωτερικό και φτάνουν συχνά με αυτή την εταιρία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η αποχώρηση θα επιφέρει και μείωση της τουριστικής κίνησης.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους που είναι τουλάχιστον 100, ενημερώθηκαν χθες καταρχάς για το τι θα γίνει και τους δόθηκαν οι εξής επιλογές, είτε να απορροφηθούν από την εταιρεία, αλλά σε κάποιο μέρος που ακόμη δε γνωρίζουν, αλλά πιθανότατα με τον ίδιο μισθό που έπαιρναν στην Ελλάδα ή θα περιμένουν την επόμενη τουριστική σεζόν που ίσως τους ξαναπάρουν χωρίς να γνωρίζουν σε ποια θέση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

