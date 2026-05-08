Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση στο Νοσοκομείου Ρίου

Την τελευταία του πνοή από λεπτοσπείρωση άφησε ένας 20χρονος εργάτης από το Νεπάλ, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο άτυχος 20χρονος διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) το απόγευμα.

Το συμβάν έρχεται να ενισχύσει τη ανησυχία για την συνολικότερη υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στους καταυλισμούς διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργατών γης στις περιοχές της Βόρειας Ηλείας και της Δυτικής Αχαϊας.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια (λεπτοσπείρωση), σε Ζάκυνθο και Ηλεία.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, την ανησυχία μεγαλώνει το γεγονός ότι επίσης στο Νοσοκομείο του Ρίο, νοσηλεύονται σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την περιοχή, έξι μετανάστες εργάτες γης από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές κ.α.), έχοντας συμπτώματα της μεταδοτικής ασθένειας, φυματίωση.

