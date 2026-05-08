Ίος: Νεκρός τουρίστας μέσα σε σκάφος στο λιμάνι

Τραγωδία στην Ίο όπου ένας Γερμανός τουρίστας, ηλικίας 69 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα σε σκάφος στο λιμάνι του νησιού την Πέμπτη (07.05.2026).

Σύμφωνα με το cyclades24.gr ο 69χρονος Γερμανός τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλον επιβάτη του σκάφους που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ίου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.

