Παγίδες στα τεκμήρια διαβίωσης αυξάνουν τον φόρο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο εκκαθαριστικό κρύβουν και φέτος οι φορολογικές δηλώσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων κατοικίας στο έντυπο Ε1 θεωρείται κρίσιμη, καθώς ακόμη και μικρά λάθη στους κωδικούς των τεκμηρίων ενδέχεται να ανεβάσουν σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα.

Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η κύρια κατοικία — είτε είναι ιδιόκτητη, είτε μισθωμένη, είτε δωρεάν παραχωρούμενη — υπολογίζεται ως τεκμήριο διαβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία υπολογίζει ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης με βάση τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, ανεξάρτητα από το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου.

Παρότι τα τεκμήρια κατοικίας έχουν μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζουν να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό πολιτών, κυρίως όσους διαθέτουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα αλλά έχουν στην κατοχή τους κατοικία ή αυτοκίνητο.

Το τεκμαρτό εισόδημα δεν προκύπτει μόνο από το σπίτι. Στο συνολικό ποσό προστίθενται και άλλες αντικειμενικές δαπάνες, όπως αυτοκίνητα, δάνεια, σκάφη ή ακόμη και η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

Έτσι, ένας φορολογούμενος μπορεί να εμφανίζει χαμηλό πραγματικό εισόδημα αλλά να φορολογείται τελικά με βάση πολύ υψηλότερο τεκμαρτό ποσό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται φέτος στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία των κατοικιών. Οι λανθασμένες εγγραφές ή η ελλιπής καταχώριση στοιχείων μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος υπολογισμό τεκμηρίων και, κατ’ επέκταση, σε αυξημένο φόρο.

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη αφορά την ιδιοκατοίκηση. Πολλοί φορολογούμενοι θεωρούν ότι δηλώνεται μέσω του εντύπου Ε2, ωστόσο η κύρια κατοικία καταχωρείται αποκλειστικά στο Ε1 και συγκεκριμένα στον πίνακα 5 των τεκμηρίων.

Το σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζει αυτόματα στοιχεία ακινήτων είτε από την περσινή δήλωση είτε από το Ε9. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά αν τα στοιχεία είναι σωστά και πλήρη πριν τα μεταφέρουν στη δήλωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας μέσα στο φορολογικό έτος. Αν κάποιος μετακόμισε το 2025, πρέπει να δηλώσει και την παλιά και τη νέα κατοικία με σωστές ημερομηνίες και χαρακτηρισμούς.

Η τελευταία κύρια κατοικία μεταφέρεται αυτόματα στον βασικό πίνακα, ενώ για την προηγούμενη απαιτείται συμπλήρωση ειδικών κωδικών που αφορούν την αντικειμενική δαπάνη. Λάθη σε αυτό το σημείο μπορεί να προκαλέσουν διπλό υπολογισμό τεκμηρίου.

Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται και σε περίπτωση πώλησης ακινήτου. Το ακίνητο που μεταβιβάστηκε πρέπει να διαγραφεί σωστά από τη λίστα ακινήτων πριν ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσης. Αν παραμείνει καταχωρισμένο, υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσει να υπολογίζεται κανονικά ως τεκμήριο διαβίωσης.

Οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν επίσης ότι τα λάθη στα τετραγωνικά μέτρα ή στους βοηθητικούς χώρους είναι από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εντοπίζονται κάθε χρόνο.

Για παράδειγμα, αποθήκες ή θέσεις στάθμευσης που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια κατοικία πρέπει να δηλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι είτε παραλείπουν να τα δηλώσουν είτε τα καταχωρούν λανθασμένα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αποκλίσεις.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι διορθώσεις στοιχείων δεν γίνονται με απλή επεξεργασία της υπάρχουσας εγγραφής. Αν κάποιο στοιχείο είναι λάθος, το ακίνητο πρέπει να διαγραφεί και να εισαχθεί εκ νέου με τα σωστά δεδομένα.

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο τις ανάγκες της φορολογικής δήλωσης και δεν αλλάζει αυτόματα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας στο Ε9. Αυτό είναι ένα ακόμη σημείο που προκαλεί συχνά σύγχυση στους φορολογούμενους.

Οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται προσεκτικός έλεγχος όλων των στοιχείων πριν από την οριστική υποβολή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεταβολών μέσα στο έτος, όπως αγορά, πώληση, αλλαγή κατοικίας ή μεταβολή χρήσης ακινήτου.

Το ενδιαφέρον φέτος είναι αυξημένο, καθώς πολλοί φορολογούμενοι ανησυχούν ότι ακόμη και μικρές αστοχίες μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερα τεκμήρια και πρόσθετο φόρο, σε μια περίοδο όπου το κόστος διαβίωσης και οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν ήδη αυξημένες.

Οι φοροτεχνικοί εκτιμούν ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι προκύπτουν όχι από την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αλλά από την ελλιπή προσοχή σε λεπτομέρειες που το ηλεκτρονικό σύστημα θεωρεί κρίσιμες για τον υπολογισμό του φόρου.

Γι’ αυτό και συνιστούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων να αφιερώνουν χρόνο στον έλεγχο των στοιχείων κατοικίας, πριν πατήσουν την τελική υποβολή της δήλωσης.

