Γ. Στουρνάρας: Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση κινδύνων καθορίζουν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς

Τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά ανέδειξε ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Μιλώντας στη συνάντηση του management team της Groupama Assurance Mutuelles, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε τόσο οι εποπτευόμενοι φορείς όσο και οι καταναλωτές να αισθάνονται ασφαλείς.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ενώ μέσω των ασφαλίστρων διοχετεύουν σημαντικά κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως σημείωσε, ο κλάδος λειτουργεί ως βασικός θεσμικός επενδυτής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε επίσης στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της κεντρικής τράπεζας για την ασφαλιστική αγορά, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων, στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Όπως ανέφερε, η ασφαλιστική αγορά μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, ανταποκρινόμενη τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους κινδύνους που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την προσήλωσή της στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

