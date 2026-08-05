Πρέπει να αλλάζεις λάδια πριν ή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές;

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Η αλλαγή στα λάδια κινητήρα πριν από ένα μεγάλο καλοκαιρινό ταξίδι δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει να αναβληθεί μέχρι την επιστροφή.

Οι καλοκαιρινές διακοπές συνήθως περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, υψηλές θερμοκρασίες, γεμάτο πορτμπαγκάζ και αρκετές ώρες συνεχόμενης λειτουργίας του κινητήρα. Είναι επομένως λογικό να αναρωτιέται κάποιος εάν πρέπει να πραγματοποιήσει αλλαγή λαδιών πριν φύγει ή να περιμένει μέχρι να επιστρέψει. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν αλλάζουμε λάδια αποκλειστικά και μόνο επειδή θα πάμε διακοπές. Ελέγχουμε το προβλεπόμενο διάστημα συντήρησης και υπολογίζουμε εάν τα χιλιόμετρα του ταξιδιού θα μας οδηγήσουν κοντά ή πέρα από αυτό.

Πότε πρέπει να αλλάξεις λάδια πριν από τις διακοπές;

Εάν το αυτοκίνητο πλησιάζει στο προγραμματισμένο service, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να γίνει η αλλαγή πριν από την αναχώρηση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται να καλυφθούν πολλά χιλιόμετρα ή το αυτοκίνητο θα κινηθεί φορτωμένο, με υψηλή ταχύτητα και σε ορεινές διαδρομές. Για παράδειγμα, εάν απομένουν 500 ή 1.000 χιλιόμετρα μέχρι την αλλαγή λαδιών και το ταξίδι των διακοπών υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 1.200 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις. Είναι προτιμότερο να πραγματοποιήσεις το service λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε ο κινητήρας να λειτουργήσει με καινούργιο λάδι και φίλτρο. Το ίδιο ισχύει εάν έχει συμπληρωθεί το χρονικό όριο που ορίζει ο κατασκευαστής, ακόμη και αν το αυτοκίνητο δεν έχει καλύψει τα αντίστοιχα χιλιόμετρα. Τα περισσότερα προγράμματα συντήρησης προβλέπουν αλλαγή με βάση τα χιλιόμετρα ή τον χρόνο, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. Αλλαγή πριν από το ταξίδι χρειάζεται επίσης όταν δεν γνωρίζεις πότε πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη, όταν έχει ανάψει σχετική ένδειξη στο ταμπλό ή όταν υπάρχει υποψία κατανάλωσης ή διαρροής λαδιού. Σε ένα πρόσφατα αγορασμένο μεταχειρισμένο χωρίς αποδεδειγμένο ιστορικό συντήρησης, η προληπτική αλλαγή λαδιού και φίλτρου είναι σαφώς προτιμότερη από το να βασιστείς στην προφορική διαβεβαίωση του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Πότε μπορείς να περιμένεις μέχρι την επιστροφή;

Εάν η αλλαγή έγινε πρόσφατα και απομένουν αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα μέχρι το επόμενο service, δεν υπάρχει τεχνικός λόγος να αλλάξεις ξανά τα λάδια πριν από τις διακοπές. Ένα ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο, παρά τη μεγάλη συνολική απόσταση, δεν αποτελεί από μόνο του τη δυσκολότερη χρήση για έναν σύγχρονο κινητήρα. Η σταθερή λειτουργία σε κανονική θερμοκρασία είναι συχνά λιγότερο επιβαρυντική για το λάδι από τις συνεχόμενες μικρές διαδρομές μέσα στην πόλη, κατά τις οποίες ο κινητήρας δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί πλήρως. Η υψηλή εξωτερική θερμοκρασία δεν σημαίνει επίσης ότι πρέπει να πετάξεις λάδια που έχουν ακόμη μεγάλο περιθώριο ζωής. Τα σύγχρονα λιπαντικά είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από εκείνες του περιβάλλοντος, αρκεί να διαθέτουν τη σωστή προδιαγραφή και να μην έχει ξεπεραστεί το διάστημα αντικατάστασής τους. Μετά την επιστροφή μπορείς να πραγματοποιήσεις την αλλαγή εφόσον πλέον πλησιάζει το προβλεπόμενο όριο ή εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση από το σύστημα παρακολούθησης ζωής λαδιού. Δεν χρειάζεται, όμως, να γίνει αλλαγή «για καλό και για κακό» τόσο πριν όσο και μετά το ίδιο ταξίδι.

Τι πρέπει να ελέγξεις οπωσδήποτε πριν φύγεις;

Ακόμη και όταν δεν χρειάζεται αλλαγή, ο έλεγχος της στάθμης του λαδιού πριν από ένα μεγάλο ταξίδι είναι απαραίτητος. Ένας κινητήρας μπορεί να μην παρουσιάζει εμφανή διαρροή, αλλά να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα λαδιού ανάμεσα στα service. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνήθως το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος, με τον κινητήρα σβηστό και το λάδι να έχει προλάβει να επιστρέψει στο κάρτερ. Σε αυτοκίνητα με βέργα μέτρησης, την αφαιρούμε, τη σκουπίζουμε, την τοποθετούμε ξανά πλήρως και στη συνέχεια ελέγχουμε εάν η στάθμη βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις MIN και MAX. Σε μοντέλα με ηλεκτρονική μέτρηση ακολουθούμε ακριβώς τη διαδικασία που εμφανίζεται στην οθόνη ή περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Ορισμένα αυτοκίνητα απαιτούν ζεστό κινητήρα, άλλα συγκεκριμένο χρόνο αναμονής και άλλα πραγματοποιούν τη μέτρηση μόνο όταν πληρούνται ορισμένες συνθήκες. Εάν η στάθμη βρίσκεται χαμηλά, συμπληρώνουμε σταδιακά με το σωστό λιπαντικό, ελέγχοντας ξανά μετά από κάθε μικρή ποσότητα. Δεν γεμίζουμε αυθαίρετα μέχρι πάνω και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάμε το MAX. Η υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει αφρισμό, αυξημένη πίεση στο κύκλωμα λίπανσης, προβλήματα στις τσιμούχες ή ακόμη και ζημιά στα συστήματα αντιρρύπανσης.

Το μαύρο λάδι σημαίνει ότι χρειάζεται αλλαγή;

Όχι απαραίτητα. Το χρώμα από μόνο του δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την κατάσταση του λιπαντικού. Ένα λάδι μπορεί να σκουρύνει σχετικά γρήγορα επειδή συγκρατεί κατάλοιπα και προϊόντα της καύσης, κάτι που αποτελεί μέρος της δουλειάς του. Στους πετρελαιοκινητήρες, μάλιστα, το λιπαντικό μπορεί να μαυρίσει λίγο μετά την αλλαγή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει χάσει τις προστατευτικές του ιδιότητες. Ασφαλέστερος οδηγός παραμένει το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή η ηλεκτρονική ένδειξη ζωής λαδιού, όπου υπάρχει. Αντίθετα, χρειάζεται άμεσος έλεγχος όταν το λάδι έχει αφύσικη γαλακτώδη όψη, μυρίζει έντονα καύσιμο, η στάθμη ανεβαίνει αντί να πέφτει ή εμφανίζονται ίχνη λαδιού κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτά μπορεί να δείχνουν μηχανικό πρόβλημα και όχι απλώς ανάγκη για μια τυπική αλλαγή.

Μπορείς να βάλεις πιο παχύ λάδι λόγω ζέστης;

Η καλοκαιρινή ζέστη δεν αποτελεί λόγο για αυθαίρετη αλλαγή ιξώδους. Το ότι ένα αυτοκίνητο θα ταξιδέψει με 35 ή 40 βαθμούς Κελσίου δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσεις, για παράδειγμα, το προβλεπόμενο 0W-20 με 5W-40. Ακολουθούμε πάντοτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου και τις συγκεκριμένες εγκρίσεις του κατασκευαστή. Δύο λιπαντικά με το ίδιο ιξώδες δεν είναι απαραιτήτως κατάλληλα για τους ίδιους κινητήρες. Ρόλο παίζουν οι προδιαγραφές API ή ACEA, αλλά και οι ειδικές εργοστασιακές εγκρίσεις, ιδιαίτερα σε σύγχρονους turbo κινητήρες και αυτοκίνητα με φίλτρο μικροσωματιδίων. Για συμπλήρωμα στο ταξίδι είναι χρήσιμο να υπάρχει στο πορτμπαγκάζ ένα κλειστό δοχείο ενός λίτρου με ακριβώς την προδιαγραφή που απαιτεί ο κινητήρας.

Πριν ή μετά τελικά;

Ο γενικός κανόνας είναι απλός: εάν το ταξίδι θα σε οδηγήσει κοντά ή πέρα από το προβλεπόμενο service, άλλαξε λάδια πριν φύγεις. Εάν η συντήρηση έγινε πρόσφατα και υπάρχει αρκετό περιθώριο, έλεγξε τη στάθμη και ταξίδεψε κανονικά. Μετά τις διακοπές χρειάζεται αλλαγή μόνο εφόσον συμπληρώθηκε το όριο χιλιομέτρων ή χρόνου, ενεργοποιήθηκε η σχετική ειδοποίηση ή το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Τέτοιες είναι η ρυμούλκηση, η παρατεταμένη κίνηση σε χωματόδρομους με πολλή σκόνη, η συνεχής οδήγηση με μεγάλο φορτίο ή ένα σοβαρό περιστατικό υπερθέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, ο σημαντικότερος έλεγχος δεν είναι αν το λάδι φαίνεται καινούργιο, αλλά εάν βρίσκεται στη σωστή στάθμη, διαθέτει τη σωστή προδιαγραφή και δεν έχει ξεπεράσει το διάστημα αντικατάστασης που ορίζει ο κατασκευαστής.

Πηγή: autotypos.gr

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