Ουκρανία: 15 νεκροί και 27τραυματίες από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο (videos)

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Ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Παράλληλα, στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και τη διοίκηση της εταιρείας.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας έκανε λόγο νωρίτερα για βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί εναντίον της πόλης.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε «πάνω από επτά» τοποθεσίες της πρωτεύουσας στις συνοικίες Χολοσίφσκι, Ντεσνιάνσκι, Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι.

Υπέστησαν ζημιές «υποδομές» ανέφερε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για διαρροή «αμμωνίας» στη Χολοσίφσκι, που έχει περιοριστεί».

«Στη συνοικία Χολοσίφσκι, δυο τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια αποθήκης όπου σημειώθηκε κατάρρευση», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, οι δυο πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα μακράς εμβέλειας αυξανόμενης έντασης τους τελευταίους μήνες κι ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων αυξάνεται.

Τους τελευταίους μήνες, το Κίεβο ζητεί από συμμάχους του να του στείλουν περισσότερους πυραύλους για συστήματα Patriot, αμερικανικής κατασκευής, για να μπορεί να προστατεύει τον εναέριο χώρο του από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Σάββατο ρωσικά πλήγματα σκότωσαν δέκα ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, όπου τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Την ίδια ημέρα, πλοίο της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom βυθίστηκε σε επίθεση drones στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, ιδίως εγκαταστάσεις του τομέα των υδρογονανθράκων και αυτού του εφοδιασμού. Από την άλλη, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομές ουκρανικών drones χθες, οι 5 στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου το Κίεβο στοχοποίησε ειδικά αποθήκες του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries.

Επρόκειτο για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για την περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του αχανούς μετώπου.

Επίσης χθες, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά), δυο κορίτσια 5 και 10 ετών και ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ. Ενώ στη Μικολάοιφ (νοτιοανατολικά), 89χρονη σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα.

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