Κυψέλη: Στον ανακριτή ο 26χρονος για τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Η μαρτυρία της συζύγου και τα σενάρια για το κίνητρο

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (5/8) στις 10:00 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει, τη βρήκε νεκρή και, φοβούμενος ότι θα εμπλακεί στην υπόθεση, αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό της σε βαλίτσα και να την απομακρύνει από το διαμέρισμα.

Η διαδρομή του 26χρονου μέχρι την Ελλάδα

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι, επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής καταγωγής, φέρεται να εισήλθε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών εφημερίδων «Daily Mail» και «The Sun».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε διασχίσει πεζός το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, πριν φτάσει στη Λέσβο. Αργότερα μετακινήθηκε στην Αθήνα, όπου άρχισε να αναπτύσσει κοινωνική δράση και να ασχολείται συστηματικά με την πυγμαχία.

Σύμφωνα με τους «Times», ο Αχμαντζάι εξελίχθηκε σε επαγγελματία αθλητή, λαμβάνοντας μέρος σε επίσημους αγώνες πυγμαχίας στην Αθήνα.

Παράλληλα, συμμετείχε σε πρωτοβουλίες στήριξης προσφύγων. Στη συνέχεια παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια Αλέινα Χολ, με την οποία απέκτησαν παιδί.

Η ΜΚΟ και η γνωριμία με την 38χρονη

Ο 26χρονος και η σύζυγός του φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος που παρείχε βοήθεια σε πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η ιστοσελίδα της ΜΚΟ που φέρεται να είχαν συνιδρύσει στην Ελλάδα ο Αχμαντζάι και η Αμερικανίδα σύζυγός του τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον εκτιμάται ότι ο 26χρονος γνώρισε την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος. Η 38χρονη ήταν φίλη της Αλέινα Χολ και συμμετείχε επίσης σε ανθρωπιστικές και χριστιανικές δράσεις στην Ελλάδα.

Το διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, όπου διέμενε η Βρετανίδα, φέρεται να ανήκε στην οργάνωση. Κατά το δημοσίευμα, τόσο ο Αχμαντζάι όσο και η σύζυγός του είχαν στην κατοχή τους κλειδιά του σπιτιού.

Συγγενικό πρόσωπο της Αλέινα Χολ ανέφερε ότι οι γονείς της είχαν εκφράσει εξαρχής επιφυλάξεις για τη σχέση της με τον Αφγανό.

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν», φέρεται να δήλωσε στη «Daily Mail» η θεία της Χολ.

Οι κάμερες ασφαλείας και η μεταφορά της βαλίτσας

Η σορός της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Είχαν προηγηθεί τρεις ημέρες από τη δήλωση της εξαφάνισής της.

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται το υλικό που συγκεντρώθηκε από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 26χρονος φέρεται να καταγράφεται να βγαίνει από το διαμέρισμα κρατώντας μία βαλίτσα και ένα σακίδιο. Στη συνέχεια εμφανίζεται να κατευθύνεται προς το σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα η σορός και να επιστρέφει χωρίς τις αποσκευές.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι εντόπισε τη Ρος νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Παράλληλα, πληροφορίες από τη δικογραφία αναφέρουν ότι φέρεται να παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για αναλήψεις χρημάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χρησιμοποίησε επίσης το κινητό τηλέφωνο του θύματος, στέλνοντας μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της και προσποιούμενος ότι η αποστολέας ήταν η ίδια.

Η κατάθεση της συζύγου του

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισε να επικεντρώνεται στον Αχμαντζάι μετά από ενημέρωση που φέρεται να παρείχε στις Αρχές η σύζυγός του.

Στην κατάθεσή της, η Αλέινα Χολ φέρεται να ανέφερε ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της δεν βρισκόταν στην κοινή τους κατοικία.

Μέσω εφαρμογής εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, φέρεται να διαπίστωσε ότι ο 26χρονος βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Χολ φέρεται να εγκατέλειψε την κοινή τους κατοικία, παίρνοντας μαζί της το παιδί τους.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο 26χρονος της παρέδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο. Εκείνη παρέδωσε και τα δύο στις Αρχές, καθώς θεώρησε πιθανό τα χρήματα να προέρχονταν από το θύμα.

Τα σενάρια για το κίνητρο

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τι προηγήθηκε της δολοφονίας και ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι να σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στον κατηγορούμενο και την 38χρονη.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η αντιπαράθεση άρχισε όταν η Ρος αντιλήφθηκε τον 26χρονο να ψάχνει προσωπικά της αντικείμενα ή τις τραπεζικές της κάρτες.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η ύπαρξη διαφορετικού κινήτρου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές τις οποίες επικαλείται το βρετανικό μέσο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο 26χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για την υπόθεση.

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