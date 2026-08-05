Το πύρινο «τιμολόγιο» στην εγχώρια παραγωγή: Πώς οι φωτιές καίνε το αγροτικό ΑΕΠ και φουσκώνουν το ράφι

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Η κλιματική κρίση στην Ελλάδα δεν εκφράζεται πλέον μόνο με θερμοκρασιακά ρεκόρ, αλλά με μετρήσιμους δείκτες στον πληθωρισμό και στο κόστος διαβίωσης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που σαρώνουν την ελληνική περιφέρεια αφήνουν πίσω τους ένα βαρύ οικονομικό αποτύπωμα, πλήττοντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας: τον πρωτογενή τομέα.

Πέρα από τις άμεσες απώλειες σε υποδομές, η καταστροφή των καλλιεργειών δημιουργεί μια επικίνδυνη αλυσίδα ανατιμήσεων. Με αιχμή του δόρατος το ελαιόλαδο —το προϊόν που καθορίζει την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού— η μείωση της εγχώριας παραγωγής απειλεί να πυροδοτήσει νέες επιβαρύνσεις στην τσέπη των καταναλωτών.

Τα οικονομικά μεγέθη της καταστροφής στον ελληνικό αγροτικό τομέα

Η απώλεια αγροτικής γης από τις πυρκαγιές δεν αποτελεί μια πρόσκαιρη ζημιά, αλλά μια πολυετή οικονομική «τρύπα».

Απώλειες φυτικού κεφαλαίου: Στον ελληνικό αμπελώνα και κυρίως στους ελαιώνες, η καταστροφή ενός δέντρου σημαίνει μηδενική παραγωγή για 5 έως 8 έτη, έως ότου τα νέα δενδρύλλια καταστούν παραγωγικά.

Πληθωριστικό σοκ στα τρόφιμα: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δομικός πληθωρισμός στα τρόφιμα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με την κατηγορία «Έλαια και Λίπη» να καταγράφει μεσοσταθμικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 15% με 20% σε ετήσια βάση, όταν η παραγωγή πιέζεται από φυσικές καταστροφές.

Κόστος αποκατάστασης υποδομών: Το μέσο κόστος επαναφοράς ενός καμένου ελαιώνα (αγορά φυτικού υλικού, εγκατάσταση νέων αρδευτικών δικτύων, λίπανση, προετοιμασία εδάφους) υπολογίζεται από γεωπονικούς φορείς στα 800 έως 1.200 ευρώ ανά στρέμμα, ποσό που επιβαρύνει άμεσα τους παραγωγούς πριν την καταβολή των κρατικών αποζημιώσεων.

Το «ράλι» στο ελαιόλαδο: Από το χωράφι στο ράφι

Το ελαιόλαδο αποτελεί το πλέον πληττόμενο προϊόν, καθώς η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή του, με μέση ετήσια σοδειά που υπό κανονικές συνθήκες κυμαίνεται στους 250.000 – 300.000 τόνους.

Μείωση της παραγωγής: Οι ζημιές στους ελαιώνες της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία, απειλούν να περιορίσουν την παραγωγή της ερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου κατά 20% έως 30% σε τοπικό επίπεδο στις πληγείσες περιοχές.

Η εκτίναξη της τιμής παραγωγού: Η έλλειψη διαθέσιμου προϊόντος διατηρεί την τιμή παραγωγού (τιμή πόρτας) σε υψηλά επίπεδα, πέριξ των 7,50 – 9,00 ευρώ το κιλό για το εξαιρετικά παρθένες κατηγορίες.

Η επιβάρυνση στη λιανική: Στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, η τιμή για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 12,00 και 15,00 ευρώ το λίτρο. Για μια τετραμελή οικογένεια που καταναλώνει κατά μέσο όρο 40 λίτρα ελαιολάδου ετησίως, η ετήσια δαπάνη μόνο για το λάδι αγγίζει πλέον τα 500 έως 600 ευρώ, από περίπου 200 – 250 ευρώ που ήταν πριν την έξαρση της κλιματικής και πληθωριστικής κρίσης.

Ντόμινο ανατιμήσεων: Το κόστος στο «καλάθι» του καταναλωτή

Η καταστροφή των καλλιεργειών από τις πυρκαγιές δεν περιορίζεται στο ελαιόλαδο, αλλά διαχέεται σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας:

Οπωροκηπευτικά και Θερμοκήπια: Η απώλεια καλλιεργειών κηπευτικών στην εγχώρια αγορά οδηγεί σε άμεση μείωση της προσφοράς κατά 15% – 25% στην τοπική παραγωγή, αναγκάζοντας τους εμπόρους σε εισαγωγές. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις έως και 30% σε βασικά προϊόντα (ντομάτες, πατάτες, οπωρικά) στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ. Κτηνοτροφία και Γαλακτοκομικά: Η καύση χιλιάδων στρεμμάτων βοσκοτόπων και ζωοτροφών (καλαμπόκι, τριφύλλι) υποχρεώνει τους κτηνοτρόφους σε αγορά ζωοτροφών με αυξημένο κόστος κατά 20% – 25%. Το κόστος αυτό μετακυλίεται άμεσα στις τιμές του νωπού γάλακτος, του κρέατος και της φέτας (όπου η λιανική τιμή διατηρείται στα 12 – 14 ευρώ το κιλό). Εμπορικό Έλλειμμα: Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (που ετησίως ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ) επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, ενώ οι αναγκαστικές εισαγωγές τροφίμων διευρύνουν τις απώλειες για την εθνική οικονομία.

Το στοίχημα για την οικονομία

Η αντιμετώπιση του «πύρινου πληθωρισμού» αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για το οικονομικό επιτελείο. Οι κρατικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ είναι απαραίτητες για την επιβίωση των παραγωγών, αλλά δεν επαρκούν για να συγκρατήσουν το κύμα ακρίβειας που φτάνει στον καταναλωτή.

Όσο η εγχώρια παραγωγή συρρικνώνεται από τις φυσικές καταστροφές, τόσο η εξάρτηση από τις εισαγωγές θα αυξάνεται, καθιστώντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό ευάλωτο σε κάθε νέο σοκ της αγοράς.

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