Αγορά εργασίας: Το στατιστικό αλαλούμ με τη μερική απασχόληση – 20% δείχνει ο ΕΦΚΑ, 5% η ΕΛΣΤΑΤ – Η «μαγική εικόνα» των αριθμών

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Εντέχνως «εξαφανίζονται» οι μερικώς απασχολούμενοι στα στοιχεία ανάλογα με το ποιος μετράει. Μιλάμε για τεράστιες αποκλίσεις Eurostat, e-ΕΦΚΑ αλλά και ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα σε έναν διαρκή στατιστικό γρίφο εξελίσσεται η αποτύπωση της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς τα επίσημα στοιχεία των φορέων όχι μόνο δεν συμπίπτουν, αλλά παρουσιάζουν χαοτικές αποκλίσεις. Έτσι μετά τον μόνιμο πονοκέφαλο με τους αριθμούς της ανεργίας, ένα νέο αλαλούμ αποκαλύπτεται στο πεδίο της μερικής απασχόλησης: την ώρα που ο e-ΕΦΚΑ καταγράφει πάνω από 1 στους 5 μισθωτούς με μερική απασχόληση, η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat εμφανίζουν την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πλήρους απασχόλησης, με ποσοστά μερικής εργασίας κοντά στο… 5%!

Το χαώδες χάσμα στη μερική απασχόληση

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, από το σύνολο των περίπου 4,3 εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ελλάδα (ηλικίας 20-64 ετών), μόλις 220.000 άτομα δήλωναν μερικώς ή προσωρινά απασχολούμενοι — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5,1% του εργατικού δυναμικού. Αντίστοιχα, στην τελευταία συγκεντρωτική έκθεση της Eurostat, η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός στη μερική απασχόληση στην Ε.Ε. με 6,2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 17,1%.

Η πραγματικότητα όμως στους χώρους εργασίας αποτυπώνεται εντελώς διαφορετικά στα μητρώα του e-ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία για τους ασφαλισμένους ιδιωτικού δικαίου (Δεκέμβριος 2025) δείχνουν:

Περισσότερα από 540.000 άτομα εργάζονται αποκλειστικά με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε σύνολο 2.767.000 μισθωτών.

Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 20,23% — δηλαδή πάνω από το 1/5 των μισθωτών της χώρας!

Πού οφείλεται η απόκλιση;

Εν μέρει, οι δύο φορείς μετρούν διαφορετικά πράγματα: Η ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβάνει στο σύνολο των εργαζομένων ένα τεράστιο ποσοστό (άνω του 28%) αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, ενώ ο e-ΕΦΚΑ μετρά μόνο τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (περιλαμβάνοντας και συμβασιούχους/αναπληρωτές του Δημοσίου).

Ακόμα κι έτσι όμως, η απόσταση ανάμεσα στους 220.000 μερικώς απασχολούμενους της ΕΛΣΤΑΤ και τους 540.000 του ΕΦΚΑ παραμένει αβυσσάλεα, αποδεικνύοντας ότι η δειγματοληπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ «χάνει» εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που ζουν υπό συνθήκες υποαπασχόλησης.

Το άλλο παράδοξο: Η «μαύρη τρύπα» των ανέργων (ΕΛΣΤΑΤ vs ΔΥΠΑ)

Το αλαλούμ με τη μερική απασχόληση δεν είναι το μοναδικό στατιστικό παράδοξο. Η ίδια χαοτική εικόνα καταγράφεται εδώ και χρόνια και στο μέτωπο της ανεργίας, δημιουργώντας δύο εντελώς διαφορετικές «πραγματικότητες»:

Η ανεργία της ΕΛΣΤΑΤ (Δειγματοληψία): Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφαρμόζοντας τα κριτήρια της Eurostat, υπολογίζει τους ανέργους σε περίπου 450.000 με 500.000 άτομα (με το ποσοστό ανεργίας να εμφανίζεται μονοψήφιο ή πέριξ του 9-10%). Οι άνεργοι της ΔΥΠΑ (Διοικητικά Μητρώα): Στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ξεπερνούν σταθερά τα 850.000 έως 900.000 άτομα!

Η στατιστική «αλχημεία»:

Η τεράστια απόκλιση των σχεδόν 400.000 ανέργων εξηγείται από τον ορισμό της Eurostat. Αν κάποιος εργαστεί έστω και μία ώρα την εβδομάδα της έρευνας (π.χ. με ένα μεροκάματο ή μια περιστασιακή δουλειά), για την ΕΛΣΤΑΤ θεωρείται «απασχολούμενος» και διαγράφεται από τη λίστα των ανέργων, παρότι παραμένει εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ αναζητώντας κανονική εργασία.

Η σύγκριση των στοιχείων αποκαλύπτει μια αγορά εργασίας όπου οι επίσημοι δείκτες της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ εξωραΐζουν την πραγματικότητα. Η Ελλάδα εμφανίζεται στα χαρτιά να έχει ελάχιστη μερική απασχόληση και υποχωρούσα ανεργία, αλλά τα πραγματικά δεδομένα του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ δείχνουν ότι η ευέλικτη, χαμηλόμισθη και υποαμειβόμενη εργασία αφορά εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερους πολίτες απ’ όσους αποτυπώνουν οι επίσημες εκθέσεις.

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