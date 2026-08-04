Κυψέλη: Ποιος είναι ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας

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Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη.

Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας γνωστής και ως Λίζα είναι ο 26χρονος Αφγανός πυγμάχος Σαρίφ Αχμαντζάι ο οποίος και συνελήφθη την Κυριακή.

Οι ελληνικές Αρχές τον συνέλαβαν μετά από πολυήμερη έρευνα, κατά την οποία συγκέντρωσαν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ψηφιακά δεδομένα και καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Αχμαντζάι φέρεται να σκότωσε τη Ρος στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια, στη συνέχεια να τοποθέτησε το πτώμα της σε βαλίτσα και να την άφησε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μέχρι τη σύλληψή του, ο 26χρονος ήταν γνωστός στην Αθήνα όχι μόνο για την ενασχόλησή του με την επαγγελματική πυγμαχία, αλλά και για την κοινωνική του δράση στο πλευρό προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι από το Αφγανιστάν.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

Μαζί ίδρυσαν τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», μέσω της οποίας παρείχαν υποστήριξη σε πρόσφυγες και οικογένειες που βρίσκονταν σε ανάγκη, οργανώνοντας διανομές τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, ο Αχμαντζάι παρέδιδε δωρεάν μαθήματα πυγμαχίας σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, ενώ συνέχιζε και την αγωνιστική του πορεία, συμμετέχοντας σε επαγγελματικούς αγώνες στην Ελλάδα στην κατηγορία super lightweight.

Τι υποστηρίζει ο Σαρίφ Αχμαντζάι

Ο Σαρίφ Αχμαντζάι αρνείται ότι σκότωσε τη Ρος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ισχυρίζεται ότι τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Ωστόσο, φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χιλιάδων ευρώ και έστειλε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς και φίλους, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει η αποκάλυψη του θανάτου της.

Τι κατέθεσε η σύντροφος του 26χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η σύζυγός του. Η ίδια ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο άνδρας της είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα μετά τις 15 Ιουλίου και αποκάλυψε πως, μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Όταν αργότερα βρέθηκε το πτώμα της Βρετανίδας, εγκατέλειψε το σπίτι τους μαζί με το μωρό τους και παρέδωσε στις Αρχές 2.550 ευρώ και ένα νέο κινητό τηλέφωνο που της είχε δώσει ο σύζυγός της, πιστεύοντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα του θύματος.

Σε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μεταλλικό ομοίωμα πιστολιού τύπου Glock και ένα στρατιωτικού τύπου μαχαίρι.

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