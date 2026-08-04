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04.08.2026 08:23

Αμφιλοχία: Πυροσβέστης χτυπήθηκε από το ρεύμα ενώ έσβηνε φωτιά – Αποκολλήθηκε καλώδιο ηλεκτροδότησης από κολόνα

04.08.2026 08:23
pyrosvestis

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Ηλεκτροπληξία, ενώ επιχειρούσε για κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή Βαρετάδα της Αμφιλοχίας, υπέστη 42χρονος πυροσβέστης την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, όλα συνέβησαν όταν αποκολλήθηκε καλώδιο ηλεκτροδότησης από κολόνα, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς καθώς είχαν καταστραφεί οι σύνδεσμοι στήριξης και φυσούσαν ισχυροί άνεμοι.

Ο 42χρονος πυροσβέστης χτυπήθηκε από το ρεύμα όταν το νερό ήρθε σε επαφή με το πεσμένο καλώδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγο αργότερα, ο πυροσβέστης δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς τα πόδια του είχαν μουδιάσει.

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να μεταφέρει τον 42χρονο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, ο πυροσβέστης έλαβε εξιτήριο.

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