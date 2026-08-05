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05.08.2026 08:55

Φωτιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Η καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι φλόγες σε 10 + 1φωτογραφίες

05.08.2026 08:55
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Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική γίνεται πλέον εμφανές καθώς κόπασαν οι φλόγες, αφήνοντας πίσω τους καμένες εκτάσεις, ζημιές σε περιουσίες και ένα τοπίο καλυμμένο από στάχτη.

Καμένα δέντρα και καταστροφές στους δρόμους

Οι δρόμοι όπου πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες είναι πλέον γεμάτοι από καμένους κορμούς, κατεστραμμένες κατασκευές και διάσπαρτα αποκαΐδια.

Τα σημάδια της πυρκαγιάς είναι εμφανή σε κάθε σημείο, ενώ τα αρμόδια συνεργεία έχουν αρχίσει να καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από το πύρινο μέτωπο.

Οι κάτοικοι επιστρέφουν στις περιουσίες τους

Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια και στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά τι άφησε πίσω της η φωτιά.

Η αγωνία των προηγούμενων ωρών δίνει πλέον τη θέση της στην αποτίμηση των καταστροφών και στην προσπάθεια διάσωσης όσων περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά.

Δύσκολο το έργο της αποκατάστασης

Οι εικόνες από τη Δυτική Αττική αποτυπώνουν τη σφοδρότητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά, αλλά και το δύσκολο έργο που ακολουθεί για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς σε αρκετά σημεία η φωτιά έχει αλλοιώσει πλήρως το φυσικό περιβάλλον και έχει προκαλέσει σοβαρές φθορές σε υποδομές και ιδιοκτησίες.

Η επόμενη ημέρα μέσα από τον φωτογραφικό φακό

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το τοπίο όπου «πρωταγωνιστούν» η στάχτη και τα αποκαΐδια…

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