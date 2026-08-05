Μόνιμοι διορισμοί 5.486 εκπαιδευτικών – Από σήμερα (5/8) οι δηλώσεις στο ΟΠΣΥΔ

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Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης περιοχών για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου και πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση opsyd.sch.gr.

Οι δηλώσεις αφορούν υποψήφιους εκπαιδευτικούς:

(α) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86,ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ02.06 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄3363/2026 και Γ΄ 2251/2026 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),

(β) τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416 και Γ΄ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν), και επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τις περιοχές σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και τις σχετικές εγκυκλίους εδώ και εδώ.

«Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με μόνιμους εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό. Φέτος προχωρούμε σε σχεδόν 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, σε συνέχεια των 10.000 μόνιμων διορισμών που πραγματοποιήσαμε πέρυσι», τόνισε στο μήνυμά της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

«Από το 2020 έως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει συνολικά 48.653 μόνιμους διορισμούς, ενισχύοντας σταθερά τα σχολεία μας. Στόχος μας είναι κάθε σχολείο να ξεκινά τη σχολική χρονιά με το προσωπικό που χρειάζεται, ώστε κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια να έχουν από την πρώτη ημέρα την υποστήριξη που δικαιούνται», πρόσθεσε.

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