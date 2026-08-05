Λίντσεϊ Λόχαν: Η αλλαγή στην εμφάνισή της που έκανε τους followers να παραληρούν

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Ανανεωμένη εμφανίστηκε η Λίντσεϊ Λόχαν στα social media, παρουσιάζοντας σε ανάρτησή της το νέο της look. Η 40χρονη ηθοποιός αποφάσισε να αποχωριστεί το ξανθό μαλλί και να επιστρέψει στο κόκκινο, επιλέγοντας μία ginger απόχρωση.

Άλλωστε, το εμβληματικό χάλκινο-κόκκινο χρώμα τη χαρακτήριζε για χρόνια, με τους followers να αντιδρούν, μάλιστα, με ενθουσιασμό σε αυτή τη νέα αλλαγή.

«Η πιο εμβληματική κοκκινομάλλα της ποπ κουλτούρας», «Λατρεύω αυτό το χρώμα. Σου πηγαίνουν όλα, αλλά το φυσικό σου χρώμα είναι εκπληκτικό», «Να τη! Είσαι εκθαμβωτική με αυτά τα μαλλιά», «Επέστρεψε!» ήταν λίγα μόνο από τα ααποθεωτικά σχόλια που κατέκλυσαν το προφίλ τξης στο Instagram .

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