Σέρρες: 68χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – Ανθρωποκτονία έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

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Θρίλερ στις Σέρρες, καθώς η αστυνομία ερευνά ως ανθρωποκτονία τον θάνατο ενός 68χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμα του από τον γιο του.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου κι έστειλαν τη σορό του στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς ήταν, πως το σπίτι ήταν αναστατωμένο.

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε, πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησε τον 68χρονο στον θάνατο.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών θα βρεθούν στο χώρο για να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

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