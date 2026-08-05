Χειροπέδες σε γνωστή Τουρκάλα ηθοποιό επειδή αποκάλυψε δημόσια ότι φοράει κολιέ-δονητή (Video)

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Η αποκάλυψη μιας γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού για το… ιδιαίτερο κολιέ που φορούσε προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών στην Τουρκία, οδηγώντας, μάλιστα, στη σύλληψή της.

Συγκεκριμένα, η 54χρονη Μπενού Γκερεντέ, ηθοποιός και πρώην μοντέλο, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, αφού σε podcast στο YouTube αποκάλυψε ότι το κόσμημα που είχε στον λαιμό της ήταν ένας φορητός δονητής.

Η ίδια ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση ότι δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ το συγκεκριμένο αξεσουάρ, καθώς – όπως είπε – το κρατά μαζί της για την τόνωση της λίμπιντό της.

«Πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έκρινε ότι η δημόσια επίδειξη του αντικειμένου ήταν «απρεπής», με αποτέλεσμα να κινηθεί σε βάρος της ποινική διαδικασία. Η Γκερεντέ συνελήφθη, κρατήθηκε προσωρινά και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της «ασέλγειας / προσβολής της δημόσιας αιδούς», αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης, ενώ οι Αρχές ζήτησαν και την απομάκρυνση του επίμαχου βίντεο.

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