search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 02:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.08.2026 01:01

Χειροπέδες σε γνωστή Τουρκάλα ηθοποιό επειδή αποκάλυψε δημόσια ότι φοράει κολιέ-δονητή (Video)

05.08.2026 01:01
tourkia-ithopoios

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η αποκάλυψη μιας γνωστής Τουρκάλας ηθοποιού για το… ιδιαίτερο κολιέ που φορούσε προκάλεσε την παρέμβαση των Αρχών στην Τουρκία, οδηγώντας, μάλιστα, στη σύλληψή της.

Συγκεκριμένα, η 54χρονη Μπενού Γκερεντέ, ηθοποιός και πρώην μοντέλο, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη, αφού σε podcast στο YouTube αποκάλυψε ότι το κόσμημα που είχε στον λαιμό της ήταν ένας φορητός δονητής.

Η ίδια ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση ότι δεν αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ το συγκεκριμένο αξεσουάρ, καθώς – όπως είπε – το κρατά μαζί της για την τόνωση της λίμπιντό της.

«Πρόκειται για ένα προϊόν για ενήλικες. Μου αρέσει να το έχω πάντα πρόχειρο όταν ανεβαίνει η λίμπιντό μου. Μπορώ να το χρησιμοποιώ άνετα ακόμα και στην τουαλέτα ή ενώ οδηγώ», είπε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έκρινε ότι η δημόσια επίδειξη του αντικειμένου ήταν «απρεπής», με αποτέλεσμα να κινηθεί σε βάρος της ποινική διαδικασία. Η Γκερεντέ συνελήφθη, κρατήθηκε προσωρινά και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την κατηγορία της «ασέλγειας / προσβολής της δημόσιας αιδούς», αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης, ενώ οι Αρχές ζήτησαν και την απομάκρυνση του επίμαχου βίντεο.

Διαβάστε επίσης:

Για «πρόοδο» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κάνει λόγο το Κατάρ – «Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον», επιμένει η Τεχεράνη

Βουλγαρία: Εξαρθρώθηκε εργαστήριο παραγωγής φαιντανύλης που εφοδίαζε ολόκληρη τη χώρα (Video)

Σοκ στη Βρετανία: Μαθητές έφτιαχναν «λίστες βιασμού» με συμμαθήτριές τους





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkia-ithopoios
ΚΟΣΜΟΣ

Χειροπέδες σε γνωστή Τουρκάλα ηθοποιό επειδή αποκάλυψε δημόσια ότι φοράει κολιέ-δονητή (Video)

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Έκλεισε το «deal» – Στο «τριφύλλι» ο Λιβάι Γκαρσία

kitheronas
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από τον Κιθαιρώνα: Η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Για «πρόοδο» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κάνει λόγο το Κατάρ – «Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον», επιμένει η Τεχεράνη

kypseli dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στον ανακριτή ο 26χρονος για τη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Η μαρτυρία της συζύγου και τα σενάρια για το κίνητρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

aftokinito_kameres_0408_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Πέρασα με πράσινο φανάρι αλλά κόλλησα στη διασταύρωση - Με γράφει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 01:02
tourkia-ithopoios
ΚΟΣΜΟΣ

Χειροπέδες σε γνωστή Τουρκάλα ηθοποιό επειδή αποκάλυψε δημόσια ότι φοράει κολιέ-δονητή (Video)

panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Έκλεισε το «deal» – Στο «τριφύλλι» ο Λιβάι Γκαρσία

kitheronas
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από τον Κιθαιρώνα: Η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά

1 / 3