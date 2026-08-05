Για «πρόοδο» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κάνει λόγο το Κατάρ – «Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον», επιμένει η Τεχεράνη

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Οι μεσολαβητές επιτυγχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστήριξε την Τρίτη, 4/8, το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ’ επανάληψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Χάρη στις εξελίξεις αυτές και ιδίως μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα Στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει.

Επικοινωνία του εμίρη Αλ Θάνι με τον Τραμπ

Ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, είχε την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησε τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και τη σύγκλιση των απόψεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ανέφερε το γραφείο του.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες με την Τεχεράνη και ότι το Ιράν έχει μια «τελευταία ευκαιρία» να καταλήξει σε συμφωνία. Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ μίλησε μόνο για συνομιλίες με το Ομάν, με αντικείμενο το Ορμούζ. Οι συνομιλίες ήταν «θετικές» και συνεχίζονται, είπε. Επικεντρώθηκαν στον καθορισμό ασφαλών ζωνών «εισόδου και εξόδου» από τα Στενά, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, επικαλούμενα τον εκπρόσωπο. Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε ότι η διαδρομή που είναι υπό διαπραγμάτευση έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια τόσο του Ιράν, όσο και του Ομάν.

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις, με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να μιλούν για «πρόοδο» στις συνομιλίες για το άνοιγμα των Στενών. «Ελπίζουμε ότι θα γίνει πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο Μπέσεντ είπε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και την Τετάρτη, 5/8.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές επαφές έχουν φτάσει σε «πολύ προχωρημένα στάδια». Είπε ότι μεσολαβητές, όπως είναι το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν συντονίζονται στενά για να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις και την ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ένας ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε: «Ο μοναδικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε και τα δύο μέρη να συμφωνήσουν τουλάχιστον να αρχίσουν να συνομιλούν».

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