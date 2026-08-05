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05.08.2026 00:22

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο από τον Κιθαιρώνα: Η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά

05.08.2026 00:22
kitheronas

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Ένα συγκλονιστικό timelapse καταγράφει καρέ-καρέ την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στη νότια Βοιωτία και έφτασε έως το Πόρτο Γερμενό, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα που έχει εγκαταστήσει στην κορυφή του Κιθαιρώνα ο Σύλλογος Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη συμβολή φίλων και εθελοντών. Όπως επισημαίνουν τα μέλη του συλλόγου, η κάμερα, μαζί με τον μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργεί στο ίδιο σημείο, τοποθετήθηκε για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς να μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα κατέγραφε μια τόσο καταστροφική πυρκαγιά.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες εξαπλώθηκαν στις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα, κατακαίγοντας κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου.

Οι εικόνες δείχνουν πύρινα μέτωπα με φλόγες που φτάνουν σε ύψος δεκάδων μέτρων, ενώ η ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη ώστε προκάλεσε τον σχηματισμό πυροσωρειτών (pyrocumulus) – νεφών που δημιουργούνται από τη θερμότητα και τα καυσαέρια μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη νότια Βοιωτία και, ευνοούμενη από τις καιρικές συνθήκες, επεκτάθηκε μέχρι τις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου. Η πορεία της ανακόπηκε όταν συνάντησε ήδη καμένες εκτάσεις, περιοχές με περιορισμένη καύσιμη ύλη και, τελικά, τη θάλασσα.

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