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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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05.08.2026 14:11

Αποχώρησε και η Ρεπούση από τον ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας αιχμές: «Διαφωνώ με το πολιτικό σχέδιο της ηγεσίας

05.08.2026 14:11
maria-repousi

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Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε Μαρία Ρεπούση.

Η ιστορικός και πανεπιστημιακός με επιστολή της στην ηγεσία του κόμματος, εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει, τονίζοντας ότι δεν την βρίσκει σύμφωνα το πολιτικό σχέδιό της.

Η δήλωση της Ρεπούση

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να κοινοποιήσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Διαφωνώ με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία μου και παρέμεινα μέχρι στιγμής καθώς είχα την πολιτική, διευθυντική και επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς [ΙΝΠ] το οποίο χάρη στο Επιστημονικό και Διοικητικό του Συμβούλιο καθώς και στο προσωπικό του, ερευνητικό και διοικητικό, έχει μετά την επανεκκίνησή του, τον Απρίλιο του 2025, διαγράψει κατά γενική ομολογία μια λαμπρή πορεία.

Επιδιώκοντας να γίνει ο ιδεολογικός, πολιτικός και προγραμματικός χώρος συνάντησης της πληθυντικής αριστεράς και λειτουργώντας συμπεριληπτικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση, το ΙΝΠ κατάφερε μέσα στη χρονιά αυτή να γίνει ένας ζωντανός οργανισμός που απευθύνεται και επικοινωνεί με την κοινωνία και αυξάνει την επιρροή του στους πολίτες, άντρες και γυναίκες. Εύχομαι η αντικατάστασή μου από τη διεύθυνση και την επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου -που μόλις αποφασίστηκε χωρίς καν να συζητηθεί στην ΠΓ- να μην ανακόψει την πορεία αυτή και μετατρέψει το ινστιτούτο σε κομματικό βραχίονα. Για λόγους ευθύνης, η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω στο ΙΝΠ προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του τελευταίου ΔΣ την υλοποίηση των οποίων έχω αναλάβει από το ΕΣ και το ΔΣ. Δεν έχω όμως κανένα λόγο να παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο στα καθοδηγητικά του όργανα.

Φιλικά και συντροφικά

Μαρία Ρεπούση

Ιστορικός, πρ. διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του ΙΝΠ»

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