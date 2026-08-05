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05.08.2026 16:35

Θεοδωρικάκος: Η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ εντάσσεται στο ΕΠΑ

05.08.2026 16:35
takis-theodorikakos

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Την ένταξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Tομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 4ετία 2026-30 ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ολομέλειας του ΕΛΙΔΕΚ Δημήτρη Βέργαδο, την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργία Ανδρέου και τον διευθυντή του Γιώργο Καρυδάκη. Παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής.

Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, τη σύνδεση με την παραγωγή και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και αξιολόγηση των δράσεων. «Θέλουμε τα χρήματα για την έρευνα να πιάνουν τόπο με διαφάνεια και αξιολόγηση»

Αμέσως μετά την συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στηρίζουμε με σχέδιο και πράξεις την έρευνα και την καινοτομία, τους ερευνητές, με στόχο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την αυξημένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Για αυτό εντάσσουμε πλήρως τον προγραμματισμό του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης για την 4ετία 2026-2030.

 Οι λεπτομέρειες του προγραμματισμού θα καθοριστούν σε συνεργασία με τη διοίκησή του. Θέλουμε τα χρήματα για την έρευνα να πιάνουν τόπο με διαφάνεια και αξιολόγηση. Άμεση προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία ψηφιακού εθνικού αποθετηρίου για το παραγόμενο έργο και την καλύτερη αξιοποίησή του με διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στη δημιουργία εμβληματικών κέντρων αριστείας και καινοτομίας, με συμπράξεις πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων. Σκοπός είναι να παράγονται από την έρευνα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με σημαντικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία, αποτελεσματικά στον διεθνή ανταγωνισμό».

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