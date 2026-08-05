Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Απαγορεύονται οι εκπλήξεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον και να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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