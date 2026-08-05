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05.08.2026 19:16

Η στιγμή που αστυνομικοί στην Μύκονο ανασύρουν τσάντα Hermes και Rolex από τα βράχια (Video)

05.08.2026 19:16
mykonos

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Κάτω από βράχια είχε θάψει την τσάντα Hermes και το Rolex που έκλεψε από 29χρονο Ουκρανό, ο 34χρονος Έλληνας που συνελήφθη χθες στη Μύκονο.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί ανασύρουν τα πολυτελή αντικείμενα από τα βράχια.

Ο Ουκρανός και η συνοδός του ήθελαν να μεταβούν στο κατάλυμα τους στην Ελιά, αλλά δεν είχαν χρήματα μαζί τους.  Ο 34χρονος συμφώνησε να τους μεταφέρει υπό τον όρο ότι θα του παραδώσουν κάποια προσωπικά αντικείμενα για ενέχυρο

Μόλις κατέβηκαν από το όχημα, ο οδηγός επιτάχυνε και εξαφανίστηκε, παίρνοντας μαζί του το ρολόι και την τσάντα. Συνολικά η αξία τους αγγίζει τις 75.000 ευρώ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 19:18
mykonos
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί στην Μύκονο ανασύρουν τσάντα Hermes και Rolex από τα βράχια (Video)

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