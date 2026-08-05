Η στιγμή που αστυνομικοί στην Μύκονο ανασύρουν τσάντα Hermes και Rolex από τα βράχια (Video)

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Κάτω από βράχια είχε θάψει την τσάντα Hermes και το Rolex που έκλεψε από 29χρονο Ουκρανό, ο 34χρονος Έλληνας που συνελήφθη χθες στη Μύκονο.
Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί ανασύρουν τα πολυτελή αντικείμενα από τα βράχια.
Ο Ουκρανός και η συνοδός του ήθελαν να μεταβούν στο κατάλυμα τους στην Ελιά, αλλά δεν είχαν χρήματα μαζί τους. Ο 34χρονος συμφώνησε να τους μεταφέρει υπό τον όρο ότι θα του παραδώσουν κάποια προσωπικά αντικείμενα για ενέχυρο.
Μόλις κατέβηκαν από το όχημα, ο οδηγός επιτάχυνε και εξαφανίστηκε, παίρνοντας μαζί του το ρολόι και την τσάντα. Συνολικά η αξία τους αγγίζει τις 75.000 ευρώ.
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