Έκκληση γονέων για να λειτουργήσει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάσου

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Τώρα εδώ, στην άκρη του χάρτη, να παρακαλάς για κάτι αυτονόητο και απαραίτητο, είναι να τρελαίνεσαι!

Την άμεση λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κάσου με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027 ζητούν οι γονείς των 22 βρεφών και νηπίων του νησιού, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί και εγκαινιάστηκαν πριν από περίπου έναν χρόνο, μέχρι σήμερα ο σταθμός εξακολουθεί να παραμένει κλειστός, με αποτέλεσμα οι οικογένειες της ακριτικής Κάσου να στερούνται μια βασική κοινωνική δομή.

Στην επιστολή τους οι γονείς υπενθυμίζουν ότι οι εγκαταστάσεις του βρεφονηπιακού σταθμού κατασκευάστηκαν χάρη στη χορηγία ιδιωτών και Κασιωτών ευεργετών, ενώ κατά τα εγκαίνια είχε εκφραστεί η δέσμευση ότι θα διευθετηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η δομή να τεθεί σε λειτουργία.

Όπως αναφέρουν, ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και έχει καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την αδειοδότηση και λειτουργία του σταθμού, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Οι γονείς κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δημιουργεί αίσθημα αδικίας στους κατοίκους του νησιού, τονίζοντας ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου εξακολουθούν να στερούνται υπηρεσίες που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται αυτονόητες.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα αιτήματα του Δήμου αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της απομόνωσης ενός μικρού ακριτικού νησιού.

«Ο χαρακτηρισμός “Ηρωική Νήσος Κάσος” θα είναι κενός περιεχομένου, αν απλά ζητήματα, όπως το εν λόγω, παραπέμπονται στις γραφειοκρατικές καλένδες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενοι προσωπικά στην υπουργό, οι γονείς ζητούν την παρέμβασή της προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός να λειτουργήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Είναι έντιμο, ηθικό, δίκαιο και πατριωτικό να παρέμβετε προσωπικά προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για την άμεση λειτουργία του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηρωικής Νήσου Κάσου με το νέο

σχολικό έτος 2026-2027», τονίζουν στην επιστολή τους.

Κλείνοντας, εκφράζουν την πεποίθηση ότι μια θετική εξέλιξη θα αποτελέσει έμπρακτη απόδειξη πως η Πολιτεία στηρίζει ουσιαστικά και τα μικρότερα νησιά της χώρας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για τις οικογένειες και τα παιδιά που ζουν στην ακριτική Ελλάδα.

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