Πυροβολισμοί στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

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Ένας τραυματίας και άγνωστος αριθμός νεκρών είναι ο απολογισμός από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή Prospect Hill της Βόρειας Καρολίνας.

🔴 BREAKING – MASS SHOOTING! SHOTS FIRED! CASUALTIES!! NORTH CAROLINA -LIVE https://t.co/ZIGB4lXu2J — JLR© (@JLRINVESTIGATES) August 5, 2026

Σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας (SBI), το συμβάν σημειώθηκε πριν λίγο στην οδό Brooks Road, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μεμονωμένο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

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