Ραντεβού για συμπλοκή κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας – Δύο νεκροί 

Μια προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ νέων κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας το πρωί της Δευτέρας, καθώς πολλά άτομα πυροβόλησαν το ένα το άλλο, ανέφεραν οι αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 10 π.μ. στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, ανέφερε η αστυνομία του Winston-Salem σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες και είπε ότι οι ύποπτοι εξακολουθούσαν να διαφεύγουν.

Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν στο σχολείο, το οποίο τέθηκε σε αποκλεισμό μέχρι να ασφαλιστεί ο τόπος της επίθεσης, ανέφερε το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

BREAKING NEWS: State investigators are responding to a mass shooting at a park in Winston-Salem near a middle school, the North Carolina State Bureau of Investigation confirmed. The number of victims is unclear at this time. https://t.co/maEIaL2knX — WLOS (@WLOS_13) April 20, 2026

Αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καταγραφή όλων, ανέφερε η αστυνομία. Μερικοί από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό ήταν ανήλικοι.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα πάρκο σε μια προαστιακή και κατοικημένη περιοχή βορειοδυτικά του κέντρου του Winston-Salem, μιας πόλης περίπου 250.000 κατοίκων γνωστής για δεκαετίες ως η έδρα της R.J. Reynolds Tobacco Co.

