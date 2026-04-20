search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 20:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 19:25

Ραντεβού για συμπλοκή κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας – Δύο νεκροί 

new york pyrovolismoi

Μια προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ νέων κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας το πρωί της Δευτέρας, καθώς πολλά άτομα πυροβόλησαν το ένα το άλλο, ανέφεραν οι αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 10 π.μ. στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, ανέφερε η αστυνομία του Winston-Salem σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες και είπε ότι οι ύποπτοι εξακολουθούσαν να διαφεύγουν.

Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν στο σχολείο, το οποίο τέθηκε σε αποκλεισμό μέχρι να ασφαλιστεί ο τόπος της επίθεσης, ανέφερε το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

Αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καταγραφή όλων, ανέφερε η αστυνομία. Μερικοί από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό ήταν ανήλικοι.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα πάρκο σε μια προαστιακή και κατοικημένη περιοχή βορειοδυτικά του κέντρου του Winston-Salem, μιας πόλης περίπου 250.000 κατοίκων γνωστής για δεκαετίες ως η έδρα της R.J. Reynolds Tobacco Co.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

D4vd
LIFESTYLE

genethlia paok thessaloniki – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

jennifer-lopez
LIFESTYLE

Xaidari (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimitris_markopoulos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

oropos_lewforeio
ΕΛΛΑΔΑ

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

kovesi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

macron_mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

D4vd
LIFESTYLE

genethlia paok thessaloniki – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3