Ραντεβού για συμπλοκή κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας – Δύο νεκροί 

Μια προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ νέων κλιμακώθηκε σε μαζική ένοπλη επίθεση σε πάρκο της Βόρειας Καρολίνας το πρωί της Δευτέρας, καθώς πολλά άτομα πυροβόλησαν το ένα το άλλο, ανέφεραν οι αρχές.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 10 π.μ. στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson, ανέφερε η αστυνομία του Winston-Salem σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία έκανε λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες και είπε ότι οι ύποπτοι εξακολουθούσαν να διαφεύγουν.
Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν στο σχολείο, το οποίο τέθηκε σε αποκλεισμό μέχρι να ασφαλιστεί ο τόπος της επίθεσης, ανέφερε το Γραφείο Ερευνών της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.
Αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καταγραφή όλων, ανέφερε η αστυνομία. Μερικοί από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό ήταν ανήλικοι.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα πάρκο σε μια προαστιακή και κατοικημένη περιοχή βορειοδυτικά του κέντρου του Winston-Salem, μιας πόλης περίπου 250.000 κατοίκων γνωστής για δεκαετίες ως η έδρα της R.J. Reynolds Tobacco Co.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
