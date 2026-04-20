Ο Μαγιάρ «ξηλώνει» τις πολιτικές Όρμπαν; Η Ουγγαρία θα ενταχθεί ξανά στο ΔΠΔ – Θα συλληφθεί ο Νετανιάχου αν πάει στη χώρα

Αφήνει πίσω του τη συνεργασία και τον ομοϊδεατισμό με τον Όρμπαν ο Πέτερ Μαγιάρ;

Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα επανενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και θα εκτελέσει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει ο ο ανεξάρτητος δικαστικός οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που αφορά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι η Ουγγαρία αποχωρεί από το ΔΠΔ, αφού υποδέχτηκε τον Νετανιάχου στη Βουδαπέστη. Η απόφαση αυτή επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Ιουνίου φέτος.

🔴 Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrini uygulayacaklarını taahhüt etti. pic.twitter.com/hPzfCYv4dt — Conflict (@ConflictTR) April 20, 2026

Μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, στις 12 Απριλίου, ο Μαγιάρ ανακοίνωσε αμέσως ότι η Ουγγαρία θα επιστρέψει στο ΔΠΔ. Σύμφωνα ωστόσο με μια ενημέρωση από το Ισραήλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, τον προσκάλεσε στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου, για την 70ή επέτειο της εξέγερσης του 1956 εναντίον των Σοβιετικών.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για αυτήν την αντίφαση, ο Μαγιάρ διευκρίνισε ότι προσκάλεσε όλους τους ηγέτες με τους οποίους μίλησε τηλεφωνικά. «Εάν μια χώρα είναι μέλος του ΔΠΔ και ένας καταζητούμενος περάσει στο έδαφός της, τότε θα πρέπει να τεθεί υπό κράτηση» είπε ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πολιτικός μετά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του. «Δεν χρειάζεται να τα λέω όλα στο τηλέφωνο. Θεωρώ δεδομένο ότι κάθε αρχηγός κράτους γνωρίζει τους νόμους αυτούς», πρόσθεσε.

New Hungarian PM Péter Magyar:



“Unlike the previous Prime Minister who opposed the ICC ruling, I will execute the arrest warrant for Netanyahu.” pic.twitter.com/d3WaLW4Psu — Global Lens (@GlobalLensHQ_) April 20, 2026

Οι συνεργάτες του εξετάζουν πώς η επόμενη κυβέρνηση θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης από το ΔΠΔ πριν από τις 2 Ιουνίου, ανέφερε εξάλλου.

Το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μαγιάρ ανακοίνωσε επίσης ότι η πρώτη συνεδρίαση του νέου Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, οπότε θα ορκιστεί και ο ίδιος.

