«Ποιο είναι το όνομα του Μαμντάνι;» ρώτησε ο Ομπάμα νήπια στη Νέα Υόρκη – Η ξεκαρδιστική απάντηση πιτσιρικά (Video)

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επισκέφθηκαν ένα κέντρο προσχολικής ηλικίας στο Μπρονξ στις 18 Απριλίου, όπου διάβασαν ένα βιβλίο και τραγούδησαν το “Wheels on the Bus” σε μια ομάδα παιδιών.

Επρόκειτο για την πρώτη προσωπική συνάντηση των δύο πολιτικών. Είχαν μιλήσει προηγουμένως τηλεφωνικά όταν ο Ομπάμα τηλεφώνησε στον Μαμντάνι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία πέρυσι.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επίσης λίγες μέρες αφότου ο Μαμντάνι συμπλήρωσε 100 ημέρες στο αξίωμα. Ο 34χρονος πρώην βουλευτής έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος και νοτιοασιάτης δήμαρχος της Νέας Υόρκης όταν ορκίστηκε τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η δωρεάν φροντίδα παιδιών ήταν μια από τις βασικές πολιτικές προτάσεις του Μαμντάνι.

Για τη συνάντηση Ομπάμα και Μαμντάνι, το γραφείο του δημάρχου ανέφερε σε ανακοίνωσή του: “Μεταξύ τραγουδιών, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το όραμα του δημάρχου για αυτήν την πόλη και τη σημασία του να δοθεί στους πιο χαριτωμένους της Νέας Υόρκης το ισχυρότερο δυνατό ξεκίνημα”.

Obama asks preschoolers if they know Mamdani's first name. pic.twitter.com/0U4nr0upJM April 20, 2026

Ο Ομπάμα και ο Μαμντάνι επισκέφθηκαν το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Μάθηση μέσω Παιχνιδιού» στο Νότιο Μπρονξ, όπου συναντήθηκαν με μια τάξη παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη δασκάλα τους, την κα Τζόουνς.

Καθώς κάθισαν, τα παιδιά είπαν στους πολιτικούς ότι γνώριζαν το όνομα του δημάρχου πριν φωνάξουν «Μαμντάνι».

Όταν ο Ομπάμα ρώτησε «Ποιο είναι το μικρό του όνομα;» ένα από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δήλωσε «Δήμαρχος».

«Δήμαρχος; Το μικρό του όνομα είναι Δήμαρχος;» επανέλαβε ο Ομπάμα, ενώ η Μαμντάνι είπε «Ναι, είμαι δήμαρχος».

Διάβασαν το «Μόνοι & Μαζί» της Εμιλί Σαζεράν, ένα εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο για τη σημασία της κοινότητας και της φιλίας.

