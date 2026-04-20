ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:03
Τρόλεϊ «μπούκαρε» σε σουπερ μάρκετ στην Αυστρία – 1 νεκρός, 7 τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και επτά άλλα τραυματίστηκαν όταν ένα τρόλεϊ έπεσε πάνω σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη του Σάλτσμπουργκ τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στο μεσημέρι, όταν το τρόλεϊ χτύπησε την γυάλινη πρόσοψη και την είσοδο του καταστήματος.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ένα άτομο πέθανε επί τόπου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι στο περιστατικό ενδέχεται να εμπλέκονται επιπλέον 25 έως 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επιβατών, πεζών και πελατών που βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα.

Η ακριβής αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

