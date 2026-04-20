Τρόλεϊ «μπούκαρε» σε σουπερ μάρκετ στην Αυστρία – 1 νεκρός, 7 τραυματίες

Ένα άτομο σκοτώθηκε και επτά άλλα τραυματίστηκαν όταν ένα τρόλεϊ έπεσε πάνω σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη του Σάλτσμπουργκ τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στο μεσημέρι, όταν το τρόλεϊ χτύπησε την γυάλινη πρόσοψη και την είσοδο του καταστήματος.

URGENT: A trolleybus veered off the road and crashed into a supermarket in #Salzburg, #Austria on Monday, leaving one person killed and seven others injured, including two seriously, according to local media reports. pic.twitter.com/6jYf0zdP95 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) April 20, 2026

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ένα άτομο πέθανε επί τόπου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Salzburg’da otobüs süpermarkete daldı | Çok sayıda yaralı https://t.co/TQSHjfybQ0 — Der Virgül (@HaberVirgul) April 20, 2026

Οι αρχές ανέφεραν ότι στο περιστατικό ενδέχεται να εμπλέκονται επιπλέον 25 έως 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επιβατών, πεζών και πελατών που βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα.

Η ακριβής αιτία του ατυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση.

