ΒΒC: Υπόνοιες για προνομιακή εσωτερική πληροφόρηση στην κυβέρνηση Τραμπ – Πώς οι traders έβγαλαν εκατομμύρια δολάρια

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι traders στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν αυτός κάνει σημαντικές ανακοινώσεις.

Το BBC εξέτασε δεδομένα όγκου συναλλαγών σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέδεσε με μερικές από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του προέδρου που επηρεάζουν την αγορά.

The insider trading suspicions looming over Trump's presidency — BBC News (UK) (@BBCNews) April 20, 2026

Διαπίστωσε ένα σταθερό μοτίβο αιχμών λίγες ώρες, ή μερικές φορές λεπτά, πριν δημοσιοποιηθεί μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μια συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι φέρει τα χαρακτηριστικά του παράνομου insider trading, όπου τα στοιχήματα γίνονται από άτομα με βάση πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Άλλοι λένε ότι η εικόνα είναι πιο περίπλοκη και ότι ορισμένοι traders έχουν γίνει πιο επιδέξιοι στο να προβλέπουν τις παρεμβάσεις του προέδρου.

Το BBC συγκέντρωσε τα πέντε από τα πιο σημαντικά παραδείγματα:

9 Μαρτίου 2026: «Ο πόλεμος είναι σχεδόν ολοκληρωτικός»

Μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις σημειώθηκαν στις συναλλαγές πετρελαίου στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι η σύγκρουση ήταν «ουσιαστικά ολοκληρωτική».

18:29 GMT (Ώρα Γκρίνουιτς): Αυξάνονται τα στοιχήματα για το πετρέλαιο

19:16 GMT: Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

19:17 GMT: Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 25%

Η πρώτη φορά που το κοινό έμαθε για τη συνέντευξη ήταν στις 19:16 GMT, όταν ο δημοσιογράφος έκανε σχετική δημοσίευση στο X.

Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μια τεράστια αύξηση στοιχημάτων στην πτώση της τιμής του πετρελαίου από τις 18:29 GMT – 47 ολόκληρα λεπτά πριν από την ανάρτηση του δημοσιογράφου. Οι traders που τοποθέτησαν αυτά τα στοιχήματα κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια από την κίνηση των τιμών του πετρελαίου.

23 Μαρτίου 2026: «Πλήρης και ολοκληρωτική επίλυση των εχθροπραξιών»

Στις 23 Μαρτίου, μόλις δύο ημέρες αφότου απείλησε να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, προς έκπληξη των διπλωματικών παρατηρητών ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με μια «πλήρη και ολοκληρωτική απόφαση» για τις εχθροπραξίες.

10:48-10:50 GMT: Ξεκινά ασυνήθιστα υψηλός αριθμός στοιχημάτων για την τιμή του πετρελαίου

11:04 GMT: Αναρτήσεις Τραμπ για «πλήρη επίλυση» των εχθροπραξιών

11:05 GMT: Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 11%

Αφού η τιμή αναφοράς του πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε αρχικά ραγδαία, μετά μειώθηκε απότομα. Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στους traders που αγόραζαν μαζικά συμβόλαια για το αργό πετρέλαιο Brent.

9 Απριλίου 2025: Αναστολή δασμών

Όμως εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ύποπτων δραστηριοτήτων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Στις 2 Απριλίου πέρυσι, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που ονόμασε «Ημέρα Απελευθέρωσης»: ένα ευρύ σύνολο δασμών σε αγαθά από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο κατέρρευσαν.

Όμως μια εβδομάδα αργότερα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια 90ήμερη «παύση» των δασμών για όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτοξεύτηκαν. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,5%, ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

17:00 GMT: Οι traders αρχίζουν να στοιχηματίζουν μεγάλα ποσά για την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς

17:18 GMT: Ο Τραμπ ανακοινώνει παύση των δασμών

17:19 GMT: Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκινά ιστορική άνοδο

Ο αριθμός των συμβολαίων που διαπραγματεύτηκαν αυξήθηκε σε πάνω από 10.000 ανά λεπτό λίγο μετά τις 17:00 GMT. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο αριθμός ήταν εκατοντάδες.

Μερικοί traders πόνταραν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς εκείνη την ημέρα, παρόλο που είχαν περάσει επτά συνεχόμενες ημέρες ζημιών. Η τεράστια άνοδος τους απέφερε κέρδη σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αργότερα την ίδια εβδομάδα, αρκετοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ απευθύνθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) προτρέποντας την χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή να διερευνήσει εάν οι ανακοινώσεις του προέδρου «πλούτισαν άτομα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και άλλους φίλους εις βάρος του αμερικανικού λαού».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό καμίας από τις ασυνήθιστες δραστηριότητες που αναλύονται σε αυτήν την έρευνα.

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη Μαδούρο

Δεκέμβριος 2025: Δημιουργείται ο λογαριασμός Burdensome-Mix

2 Ιανουαρίου 2026: Ο λογαριασμός στοιχηματίζει 32.000 δολάρια για την απομάκρυνση του Μαδούρο

3 Ιανουαρίου 2026: Ο Μαδούρο συλλαμβάνεται και ο Burdensome-Mix κερδίζει 436.000 δολάρια

Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός άλλαξε το όνομα χρήστη του και έκτοτε δεν έχει τοποθετήσει κανένα στοίχημα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη της αγοράς διαδικτυακών προβλέψεων έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή των παρατηρητών. Πλατφόρμες που υποστηρίζονται από Blockchain, όπως το Polymarket και η Kalshi, προσφέρουν στους χρήστες την ευκαιρία να κάνουν προβλέψεις για οτιδήποτε, από τον καιρό μέχρι την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι επενδυτής στην Polymarket και μέλος του διοικητικού της συμβουλίου. Ενεργεί επίσης ως στρατηγικός σύμβουλος της Kalshi.

28 Φεβρουαρίου 2026: Επιθέσεις στο Ιράν

Φεβρουάριος 2026: Δημιουργήθηκαν έξι λογαριασμοί στο Polymarket που στοιχημάτιζαν σε ένα αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ την τελευταία ημέρα του μήνα, οι λογαριασμοί κέρδισαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από αυτούς τους έξι χρήστες δεν έχουν τοποθετήσει άλλα στοιχήματα έκτοτε, αλλά ο ένας που στοιχημάτισε κέρδισε 163.000 δολάρια προβλέποντας σωστά μια εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έως τις 7 Απριλίου, η οποία ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη εκείνη την ημέρα.

Η Polymarket δήλωσε στο BBC ότι «ορίζει, διατηρεί και επιβάλλει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας της αγοράς», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται «προληπτικά» με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για τον σκοπό αυτό.

Οι αγορές προβλέψεων εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).

Η CFTC δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό, αλλά ο πρόεδρός της δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή του Κογκρέσου ότι η Επιτροπή έχει «μηδενική ανοχή» στην απάτη και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Δύσκολο να αποδειχθεί

Η εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών είναι παράνομη για τους περισσότερους Αμερικανούς πολίτες από τότε που ψηφίστηκε ο Νόμος περί Κινητών Αξιών το 1933.

Πιο πρόσφατα, το 2012, επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αν και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει διωχθεί βάσει αυτού του νόμου.

Ο Πολ Όντιν, καθηγητής που ειδικεύεται στο δίκαιο της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης στο ESSEC Business School, σημειώνει ότι οι κανόνες είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. «Οι οικονομικές αρχές δεν θα ασκήσουν δίωξη αν δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η πηγή των πληροφοριών», λέει.

Καμία από τις αμερικανικές οικονομικές αρχές με τις οποίες επικοινώνησε το BBC δεν παραδέχτηκε τους ισχυρισμούς περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικής πληροφόρησης.

