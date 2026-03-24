«Παιχνίδια» εκατομμυρίων στην αγορά πετρελαίου – Το όργιο στοιχημάτων πριν την ανάρτηση Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Επενδυτές και traders αγόρασαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια πετρελαίου λίγα λεπτά πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τις επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Τα στοιχεία της αγοράς, που εξετάστηκαν από το BBC, δείχνουν ότι ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προέδρου που ανακοίνωνε την κίνηση.

Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε απότομα μετά την ανακοίνωση, μειώνοντας την κατά 14% σε λίγα λεπτά. Οι traders που στοιχημάτισαν στην απροσδόκητη κίνηση είχαν κερδίσει χρήματα.

Ορισμένοι αναλυτές της αγοράς λένε ότι η ασυνήθιστη δραστηριότητα υποδεικνύει ότι τα στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί με προηγούμενη γνώση της απόφασης.

Το BBC επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλια. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στους Financial Times ότι δεν «ανέχεται κανέναν αξιωματούχο της κυβέρνησης να κερδοσκοπεί παράνομα από εμπιστευτικές πληροφορίες».

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν κλονιστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των μετοχών να υποχωρούν καθώς το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύεται στα ύψη, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η ελπίδα για ένα πιθανό τέλος του πολέμου έχει οδηγήσει σε ασταθείς κινήσεις με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα και τις χρηματιστηριακές αγορές να ανεβαίνουν.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντός 48 ωρών.

Οι αγορές ήταν κλειστές εκείνη την ημέρα, αλλά έπεσαν απότομα σε όλη την Ασία όταν άνοιξαν ξανά το πρωί της Δευτέρας, ενώ η τιμή του πετρελαίου άρχισε να ανεβαίνει.

Ωστόσο, στις 07:04 ώρα Ανατολικής Αμερικής (11:04 GMT) τη Δευτέρα, πριν ανοίξουν οι αμερικανικές αγορές για την εβδομάδα, ο πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Ουάσινγκτον είχε «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» με την Τεχεράνη σχετικά με μια «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΛΥΣΗ» στις εχθροπραξίες.

Αμέσως, οι μετοχές ανέκαμψαν και η τιμή του πετρελαίου έπεσε στα 84 δολάρια ανά βαρέλι για την τιμή αναφοράς των ΗΠΑ.

Οι παρατηρητές έχουν έκτοτε εξετάσει λεπτομερώς τι συνέβη στις χρηματοπιστωτικές αγορές στα πρακτικά που προηγήθηκαν της ανάρτησης του προέδρου.

Στις 06:49 ET, οι traders τοποθέτησαν 734 στοιχήματα σε συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (Nymex).

Ένα λεπτό αργότερα, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα 2.168. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια.

Το ίδιο μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί στους traders που αγοράζουν συμβόλαια για το αργό Brent, το άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς πετρελαίου. Μεταξύ 06:48 και 06:50 ET, ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε από 20 σε περισσότερες από 1.650. Αυτό αντιστοιχεί σε συμβόλαια αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία για τις προηγούμενες Δευτέρες δείχνουν ότι συνήθως πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες συναλλαγές εκείνη την ώρα της ημέρας.

Παρόμοιες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν και τη Δευτέρα με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500, τον Euro Stoxx 50 και άλλες αγορές.

Αυτό σημαίνει ότι οι traders στοιχημάτισαν στην αξία των μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η οποία αυξήθηκε λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Αυτό φαίνεται σίγουρα ασυνήθιστο», λέει ο Mukesh Sahdev, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην XAnalysts.

«Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχαν λάβει χώρα σοβαρές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έτσι, το να επενδύονται τόσα πολλά χρήματα στην πτώση της τιμής του πετρελαίου εγείρει ερωτήματα».

Ο χρόνος των στοιχημάτων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν έγιναν με προηγούμενη γνώση της ανακοίνωσης του προέδρου.

«Λίγο πριν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί άνθρωποι σύναψαν συμβόλαια που θα τους επέτρεπαν να επωφεληθούν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου», δήλωσε η Rachel Winter, συνεργάτης στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Killik & Co.

«Έτσι, υπήρξαν κάποιες εικασίες σχετικά με την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο είδος έρευνας για αυτό», πρόσθεσε.

Αργότερα τη Δευτέρα, η ιρανική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνομιλίες, κάνοντας λόγο για «ψεύτικες ειδήσεις». Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά μετά από αυτά τα σχόλια.

Το BBC επικοινώνησε με την αμερικανική ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, καθώς και με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ συνδέεται με μια έκρηξη στοιχηματικής δραστηριότητας.

Τον Ιανουάριο, τα στοιχήματα αυξήθηκαν στο Polymarket, μια πλατφόρμα προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα, καθώς οι παίκτες στοιχημάτισαν στην αποχώρηση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μέχρι το τέλος του μήνα. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις.

Ένας λογαριασμός κέρδισε περισσότερα από 436.000 δολάρια από ένα στοίχημα 32.537 δολαρίων.

