Η ΕΕ «παγώνει» τη συζήτηση για απαγόρευση του ρωσικού πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε την παρουσίαση μιας πολυαναμενόμενης πρότασης για την μόνιμη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί κραδασμούς στις αγορές ενέργειας και να διατηρεί την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης εν μέσω μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τα μόνα δύο κράτη μέλη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σχετικά με τον αγωγό Ντρούζμπα της σοβιετικής εποχής.

Η νομοθεσία, η οποία αποτελεί μέρος του οδικού χάρτη REPowerEU, είχε προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στις 15 Απριλίου, αλλά η ημερομηνία έχει πλέον αφαιρεθεί από το ημερολόγιο.

«Δεν έχω νέα ημερομηνία να δώσω», δήλωσε το πρωί της Τρίτης η Άννα-Κάισα Ίτκονεν, εκπρόσωπος της Επιτροπής για την ενέργεια.

«Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποβολή αυτής της πρότασης».

Η αναβολή επηρεάζεται από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες έχουν ανατρέψει τις αγορές ενέργειας και έχουν κλείσει το Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό πέρασμα που, μέχρι τώρα, μετέφερε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG κάθε μέρα.

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τις «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μια ανακοίνωση που αμφισβητήθηκε αμέσως από την Τεχεράνη. Ωστόσο, τα λόγια του Τραμπ βοήθησαν στη μείωση της τιμής του Brent από 112 δολάρια σε 102 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν οι ανήσυχες αγορές, οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας οργή και απογοήτευση στους Ευρωπαίους.

Η Επιτροπή επέμεινε ότι η αλλαγή χρόνου δεν σήμαινε αλλαγή πολιτικής.

«Η πρόταση θα υποβληθεί», δήλωσε η Ίτκονεν.

Παραθέτοντας τα λόγια της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι η επιστροφή στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα ήταν ένα «στρατηγικό λάθος».

Ουγγρο-Σλοβακική αντίθεση

Η ΕΕ είχε προηγουμένως απαγορεύσει το ρωσικό πετρέλαιο βάσει του παραδοσιακού καθεστώτος κυρώσεων, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες με ομοφωνία. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία απολαμβάνουν μια αόριστη παρέκκλιση από αυτές τις κυρώσεις, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να αγοράζουν.

Η νομοθεσία, η οποία έχει πλέον καθυστερήσει, θεωρείται ενεργειακή και όχι εξωτερική πολιτική, επομένως απαιτεί μόνο ειδική πλειοψηφία για να εγκριθεί. Οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι η μόνιμη απαγόρευση θα αποτρέψει τα βέτο στο μέλλον και θα κλείσει τα εναπομείναντα κενά.

Σύμφωνα με το REPowerEU, το μπλοκ έχει ήδη απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου: υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέχρι το τέλος του 2026 και φυσικό αέριο αγωγών μέχρι το φθινόπωρο του 2027.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν ήδη κινηθεί νομικά κατά της απαγόρευσης του φυσικού αερίου και έχουν απειλήσει να κάνουν το ίδιο εάν η πρόταση για το πετρέλαιο προχωρήσει.

Οι δύο ηπειρωτικές χώρες βρίσκονται επί του παρόντος σε μια έντονη διαμάχη με την Ουκρανία για τον αγωγό Ντρούζμπα, ο οποίος μεταφέρει φθηνό ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω του ουκρανικού εδάφους στην Κεντρική Ευρώπη.

Το Κίεβο αναφέρει ότι οι υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη Μόσχα στα τέλη Ιανουαρίου και πρέπει να επισκευαστούν πριν από την επανέναρξη των μεταφορών.

Ωστόσο, η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα αμφισβητούν αυτό το επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι ο αγωγός έχει κλείσει σκόπιμα για «πολιτικούς λόγους» ενόψει των ουγγρικών εκλογών στις 12 Απριλίου.

Η διαμάχη για την Ντρούζμπα έχει παραλύσει ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

