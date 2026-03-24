Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών παραδέχεται ότι μιλούσε με τη Ρωσία πριν και μετά τις ευρωπαϊκές συναντήσεις

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε ότι μιλάει με τους ομολόγους του στη Ρωσία, τη Σερβία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία τόσο πριν όσο και μετά τις συνεδριάσεις της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις.

«Μιλώ όχι μόνο με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, αλλά και με τους ΗΠΑ, τους Τούρκους, τους Ισραηλινούς, τους Σέρβους και τους άλλους εταίρους μας πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ της Δευτέρας.

«Η κατάσταση είναι ότι λαμβάνονται πολλές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζουν τις σχέσεις και τη συνεργασία της Ουγγαρίας με άλλες χώρες εκτός ΕΕ», είπε, προσθέτοντας: «Αυτό είναι το νόημα της εξωτερικής πολιτικής. Ίσως λέω κάτι σκληρό, αλλά η διπλωματία έχει να κάνει με το να μιλάμε με ηγέτες άλλων χωρών».

Ένα δημοσίευμα το Σαββατοκύριακο στην Washington Post ισχυρίστηκε ότι η Βουδαπέστη διατηρούσε στενές επαφές με το Κρεμλίνο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και ότι ο Σιγιάρτο χρησιμοποιούσε τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ΕΕ για να ενημερώνει τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Σιγιάρτο κατηγόρησε την Κυριακή τον Ντόναλντ Τουσκ ότι «διαδίδει ψέματα και ψευδείς ειδήσεις» όταν ο Πολωνός πρωθυπουργός έγραψε στο X ότι οι αποκαλύψεις για τις τηλεφωνικές κλήσεις με τη Ρωσία δεν ήταν έκπληξη. «Έχουμε τις υποψίες μας για αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τουσκ.

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Ουγγαρίας, Γιάνος Μπόκα, διέψευσε επίσης την αναφορά, λέγοντας στο POLITICO: «Είναι ψευδείς ειδήσεις που διαδίδονται τώρα ως απεγνωσμένη αντίδραση στο Fidesz [του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν] που κερδίζει έδαφος στην προεκλογική εκστρατεία».

Οι αναφορές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές», καθώς η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών και των θεσμών του μπλοκ είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία της ΕΕ, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ. Η Επιτροπή περιμένει «διευκρινίσεις» από την ουγγρική κυβέρνηση, πρόσθεσε.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

Ιράν: Ο σκληροπυρηνικός Μοχαμάντ Ζολγκάντρ παίρνει τη θέση του Λαριτζανί – Ποιο είναι το Νο2 της πολιτικής ηγεσίας της χώρας

Υπάρχει σφυγμός: Η Ευρώπη αποκρούει την προσπάθεια του Ισραήλ να την εμπλέξει στον πόλεμο με το Ιράν