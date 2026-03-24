Αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες

Αεροπορικές επιδρομές σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την Οδησσό, εξαπέλυσε η Μόσχα σύμφωνα με τις κατά τόπους αρχές.

Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας».

Ήδη, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια -κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, κατά τις τοπικές αρχές.

One person was killed as a result of a massive combined drone and missile attack on Zaporizhzhia, reported the head of the RMA Ivan Fedorov.



Six multi-apartment buildings and two private houses, a store, non-residential buildings, and an industrial infrastructure facility were… pic.twitter.com/4UoGKlyJNp — EMPR.media (@EuromaidanPR) March 24, 2026

Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

BREAKING: A major Russian ballistic missile and drone attack has been carried out across Ukraine. A drone impacted a multi‑storey residential building in Zaporizhia, and there are reportedly casualties at the scene. In Poltava, a ballistic missile made a direct impact, with… pic.twitter.com/ANnACmmEz4 March 24, 2026

Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».

