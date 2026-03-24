Μέση Ανατολή: «Πάγωμα» χτυπημάτων από Τραμπ, διαψεύσεις Ιράν και το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια – Νυχτερινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Όλες οι εξελίξεις

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει προσωρινή αναστολή επιθέσεων κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά οποιονδήποτε διάλογο, την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε Ιράν και Λίβανο και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναβάλλονται για πέντε ημέρες τα προγραμματισμένα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στο CNN αλλά και σε συνέντευξη Τύπου στο Μέμφις, υπάρχουν «15 σημεία συμφωνίας» και εκτίμησε ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εντός του επόμενου πενθημέρου.

«Τους δίνω πέντε μέρες, ελπίζω να φτάσουμε σε επωφελή συμφωνία για όλους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπήρξε δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει με επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν άνοιγε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Η ιρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς Τραμπ. Το υπουργείο Εξωτερικών και ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν υποστηρίζουν ότι «δεν έγινε κανένας διάλογος» με την Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για προσπάθεια χειραγώγησης των αγορών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τον Αμερικανό πρόεδρο «δόλιο», τονίζοντας πως «δεν θα μας κάνει να χάσουμε τα μάτια μας από το μέτωπο της μάχης».

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, εξετάζονται σχέδια για πιθανές επιθέσεις σε στόχους στο Τελ Αβίβ και σε περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Live οι εξελίξεις:

Στρατιωτικές κινήσεις και απειλές στην περιοχή

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν την Παρασκευή στη Μέση Ανατολή, ημέρα που λήγει και το τελεσίγραφο Τραμπ.

Την ίδια ώρα, το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταδίδει ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με την Τεχεράνη, μετά από συνομιλία με τον Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο για την προάσπιση των συμφερόντων του.

Το Ιράν επιμένει ότι το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό, εκτός από πλοία που συνδέονται με «εχθρούς» του, την ώρα που η διεθνής ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παραμένει υψηλή.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Πάνω από 1.000 νεκροί

Στο πεδίο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Πλήγματα καταγράφονται τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 1.039 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης τον περασμένο μήνα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ έκανε λόγο για «ευρείας κλίμακας» πλήγματα στο Ιράν.

Παράλληλα, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ, με την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα να επιχειρεί αναχαίτιση. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ, ενώ διασώστες κινητοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.

Αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί συνομιλιών, οι τιμές υποχώρησαν άνω του 10%, ωστόσο στη συνέχεια ανέκαμψαν.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI κατέγραψε άνοδο 4,11% στα 91,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 3,89% στα 103,83 δολάρια.

