Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ «πέταξε κάτω από το λεωφορείο» τον Χέγκσεθ – Αυτός είπε το πρώτο «ναι» για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του στο Μέμφις, αφιέρωσε τον χρόνο του «πετώντας κάτω από το λεωφορείο» τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι δεν είναι πραγματικός αρχιτέκτονας πίσω από τα «σκληρά» σχέδιά του, είπε για τη νύχτα που οι ΗΠΑ αποφάσισαν να βομβαρδίσουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι «τηλεφώνησα στον Πιτ, τηλεφώνησα στον Στρατηγό Κέιν. Τηλεφώνησα σε πολλούς από τους σπουδαίους ανθρώπους μας. Έχουμε σπουδαίους ανθρώπους και είπα, ας μιλήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή».

«Έχουμε μια χώρα γνωστή ως Ιράν που για 47 χρόνια ήταν απλώς ένας παραγωγός τρομοκρατίας. Και είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. […] Ή μπορούμε να σταματήσουμε και να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στη Μέση Ανατολή και να εξαλείψουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε, και είπες, ας το κάνουμε γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να έχουν πυρηνικά όπλα. Έτσι, τώρα κάνουμε πολύ καλές συζητήσεις. Ξεκίνησαν χθες το βράδυ», συνέχισε ο Τραμπ.

Στην ουσία, λένε αναλυτές, ο Τραμπ – ενδεχομένως και άθελά του, καθώς συχνά ο λόγος του μοιάζει… συνειρμικός – ουσιαστικά «έδειξε» τον υπουργό «Πολέμου» ως τον άνθρωπο που η άποψή του βάρυνε περισσότερο, προκειμένου να αποφασίσει να επιτεθεί – μαζί με το Ισραήλ – στο Ιράν, με χρήστες των social media να χρησιμοποιούν τη φράση ότι πέταξε κάτω από το λεωφορείο (δηλάδη, ότι άδειασε) τον Χέγκσεθ

Κατά τα λοιπά, στην ίδια ομιλία του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται με το Ιράν «για πολύ καιρό» και είπε ότι πιστεύει ότι μια συμφωνία είναι κοντά. Δεν διευκρίνισε ποιος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. «Θέλουν ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, ξέρετε, κ.λπ., κ.λπ., αλλά θα δούμε», προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

